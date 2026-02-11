«Όχι» Πούτιν και Λουκασένκο στον Τραμπ: Δεν πάνε στις ΗΠΑ για το «Συμβούλιο της Ειρήνης»

Παρά την προσωπική πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογράμμισε πως η ρωσική πλευρά δεν έχει οριστικοποιήσει τη στάση της απέναντι στον νέο οργανισμό, σημειώνοντας πως το ζήτημα τελεί υπό επεξεργασία από το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μόσχα έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι προκρίνει το πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως το κυρίαρχο πεδίο διεθνών διαβουλεύσεων. Αλλά και πως συμπλέει με τη θέση του Πεκίνου για την αποφυγή δημιουργίας εναλλακτικών δομών που ελέγχονται άμεσα από την Ουάσινγκτον.

Το «μπλόκο» των κυρώσεων για το Μινσκ

Σε ανάλογο κλίμα, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο απέρριψε την πρόσκληση, παρά την αρχική συγκατάθεση της Λευκορωσίας για συμμετοχή στο Συμβούλιο. Η επίσημη εξήγηση από την εκπρόσωπό του, Νατάλια Έισμοντ, εστιάζει στον «θυλάκιο» χρόνο της πρόσκλησης και σε ανειλημμένες υποχρεώσεις. Ωστόσο, η ίδια δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις επιμελητειακές δυσκολίες που προκαλούν οι δυτικές κυρώσεις στις μετακινήσεις, γεγονός που οδηγεί στην εκπροσώπηση της χώρας από τον Υπουργό Εξωτερικών, Μαξίμ Ριζένκοφ.

Το αδιέξοδο με την Ουκρανία

Η απουσία των δύο ηγετών προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις του. Η συμμετοχή της Ουκρανίας παραμένει μετέωρη, με το Κίεβο να αντιδρά στην ταυτόχρονη πρόσκληση της ρωσικής και λευκορωσικής ηγεσίας, θεωρώντας πως μια τέτοια συνύπαρξη υπονομεύει τις θέσεις του.

