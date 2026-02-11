«Όχι» Πούτιν και Λουκασένκο στον Τραμπ: Δεν πάνε στις ΗΠΑ για το «Συμβούλιο της Ειρήνης»

Σε διπλωματικό γρίφο εξελίσσεται η πρώτη σύνοδος κορυφής του «Ειρηνευτικού Συμβουλίου» που έχει προγραμματίσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου, καθώς οι ηγέτες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας επισημοποίησαν την απόφασή τους να μην παραστούν στις εργασίες του.

Newsbomb

«Όχι» Πούτιν και Λουκασένκο στον Τραμπ: Δεν πάνε στις ΗΠΑ για το «Συμβούλιο της Ειρήνης»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρά την προσωπική πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογράμμισε πως η ρωσική πλευρά δεν έχει οριστικοποιήσει τη στάση της απέναντι στον νέο οργανισμό, σημειώνοντας πως το ζήτημα τελεί υπό επεξεργασία από το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μόσχα έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι προκρίνει το πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως το κυρίαρχο πεδίο διεθνών διαβουλεύσεων. Αλλά και πως συμπλέει με τη θέση του Πεκίνου για την αποφυγή δημιουργίας εναλλακτικών δομών που ελέγχονται άμεσα από την Ουάσινγκτον.

Το «μπλόκο» των κυρώσεων για το Μινσκ

Σε ανάλογο κλίμα, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο απέρριψε την πρόσκληση, παρά την αρχική συγκατάθεση της Λευκορωσίας για συμμετοχή στο Συμβούλιο. Η επίσημη εξήγηση από την εκπρόσωπό του, Νατάλια Έισμοντ, εστιάζει στον «θυλάκιο» χρόνο της πρόσκλησης και σε ανειλημμένες υποχρεώσεις. Ωστόσο, η ίδια δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις επιμελητειακές δυσκολίες που προκαλούν οι δυτικές κυρώσεις στις μετακινήσεις, γεγονός που οδηγεί στην εκπροσώπηση της χώρας από τον Υπουργό Εξωτερικών, Μαξίμ Ριζένκοφ.

Το αδιέξοδο με την Ουκρανία

Η απουσία των δύο ηγετών προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις του. Η συμμετοχή της Ουκρανίας παραμένει μετέωρη, με το Κίεβο να αντιδρά στην ταυτόχρονη πρόσκληση της ρωσικής και λευκορωσικής ηγεσίας, θεωρώντας πως μια τέτοια συνύπαρξη υπονομεύει τις θέσεις του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:05ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Εκτός κινδύνου η γυναίκα που καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα - Νοσηλεύεται με κατάγματα

23:04LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό πέρασμα για δραπέτες σκλάβους ανακαλύφθηκε στο Μανχάταν

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αδημοσίευτες φωτογραφίες του Le Constellation μετά τη φονική πυρκαγιά

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Βίντεο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 40χρονος χρήστης ναρκωτικών βρέθηκε μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου - Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο

22:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο ανήλικο παιδί της

22:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με τους υπουργούς Άμυνας της ΕΕ

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Έμπρακτη συνεργασία αμοιβαίου συμφέροντος Ελλάδας-Τουρκίας στην έρευνα»

22:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Εγκάρδια ευγνωμοσύνη σε αυτή τη δύσκολη ημέρα»

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: «Άστρο» Χατσίδη τον έστειλε στον τελικό!

22:28LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Evangelia και Marseaux έφυγαν για τον εθνικό τελικό της Eurovision

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 (ΤΕΛΙΚΟ): Γιακουμάκης και Χατσίδης «κλείδωσαν» την πρόκριση

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες της θαλαμηγού που είχε εισροή υδάτων

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Εκλογές μόνο μετά από μία εκεχειρία και εγγυήσεις ασφαλείας

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ μετά την συνάντηση με Νετανιάχου: «Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις» με Ιράν

21:53LIFESTYLE

Eurovision: Η ώρα του μεγάλου φαβορί - Ο Akylas στον Α’ ημιτελικό για την ελληνική εκπροσώπηση

21:46ΚΟΣΜΟΣ

«Όχι» Πούτιν και Λουκασένκο στον Τραμπ: Δεν πάνε στις ΗΠΑ για το «Συμβούλιο της Ειρήνης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

21:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek» - Πάλευε με τον καρκίνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις στην Κεντρική Ελλάδα - Η πρόγνωση Κολυδά

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το αποτύπωμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τέσσερις ειδικοί μιλούν στο Newsbomb

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες της θαλαμηγού που είχε εισροή υδάτων

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: «Άστρο» Χατσίδη τον έστειλε στον τελικό!

17:53LIFESTYLE

Το «αμαρτωλό» παρελθόν της Μάργκοτ Ρόμπι: Η ηθοποιός ξεδιπλώνει την άγρια πλευρά του εαυτού της

22:28LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Evangelia και Marseaux έφυγαν για τον εθνικό τελικό της Eurovision

21:53LIFESTYLE

Eurovision: Η ώρα του μεγάλου φαβορί - Ο Akylas στον Α’ ημιτελικό για την ελληνική εκπροσώπηση

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Ψησταριά στο μπαλκόνι; - Τι λέει ο νόμος και τι κυρώσεις μπορεί να δεχθεί ο ψήστης

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ανήλικος έκλεψε τσάντα από περίπτερο - Ο πατέρας του χρησιμοποιήσε τις τραπεζικές κάρτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ