Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Σι: «Η σχέση Μόσχας-Πεκίνου σημαντικός παράγοντας σταθερότητας»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η σχέση Μόσχας-Πεκίνου αποτελεί σημαντικό παράγοντα σταθερότητας σε μια περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας αναταραχής, όπως μετέδωσε η ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ο Σι, μιλώντας μέσω διερμηνέα, κάλεσε τις χώρες να καταρτίσουν ένα «μεγάλο σχέδιο» για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, οι οποίες, όπως είπε, προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Κίνα και η Ρωσία ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία «χωρίς όρια» λίγες ημέρες πριν ο Πούτιν στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Έκτοτε, η Κίνα έχει αναδειχθεί σε οικονομική σανίδα σωτηρίας για τη Ρωσία, ενισχύοντας το εμπόριο με τον βόρειο γείτονα, ενώ οι δυτικές δυνάμεις επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα. Ο Σι και ο Πούτιν συναντήθηκαν τελευταία φορά στο Πεκίνο, όταν η Κίνα διοργάνωσε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση τον Σεπτέμβριο, στην οποία παρευρέθηκε και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σι δήλωσε ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας «άντεξαν στις διεθνείς αναταραχές» και δεσμεύτηκε να συντονιστεί με τη Μόσχα σε θέματα που αφορούν τα βασικά τους συμφέροντα. Η Ουκρανία και η Ευρώπη έχουν κατηγορήσει το Πεκίνο ότι παρέχει άμεση στρατιωτική βοήθεια στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Το Πεκίνο αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι δεν είναι μέρος της σύγκρουσης.

Την Τρίτη, ανώτεροι διπλωμάτες των δύο χωρών συναντήθηκαν στο Πεκίνο για να συζητήσουν την παγκόσμια κατάσταση ασφάλειας και άλλα ζητήματα και κατέληξαν σε «ευρεία συναίνεση», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.