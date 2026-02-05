Περιστέρια «ζωντανά drones»: Η νέα τεχνολογία του Κρεμλίνου με εμπλοκή της κόρης του Πούτιν

Μετατρέποντας τα περιστέρια σε κατασκόπους 

Περιστέρια «ζωντανά drones»: Η νέα τεχνολογία του Κρεμλίνου με εμπλοκή της κόρης του Πούτιν
Ρώσοι επιστήμονες αναπτύσσουν ένα πρόγραμμα νευροτεχνολογίας με την κωδική ονομασία «PJN-1», όπου τοποθετούνται τσιπ στον εγκέφαλο των περιστεριών και μια κάμερα στο σώμα τους, μετατρέποντάς τα ουσιαστικά σε «ζωντανά drones», που μπορούν να καθοδηγηθούν εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, πίσω από το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα βρίσκεται το ινστιτούτο τεχνητής νοημοσύνης που διευθύνει η Κατερίνα Τιχόνοβα, κόρη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα περιστέρια-cyborg, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρυφή παρακολούθηση στόχων ή και στρατιωτικές επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο που μέχρι τώρα επιστρατεύονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τους Times και την Telegraph.

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε από τη Neiry Group, μια νεοσύστατη εταιρεία με έδρα τη Μόσχα, η οποία ισχυρίζεται ότι τα περιστέρια υπερτερούν των συμβατικών drones χάρη στη μεγαλύτερη εμβέλεια, αντοχή και ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες.

Μικρά ηλεκτρόδια εισάγονται μέσω του κρανίου των πουλιών και συνδέονται με έναν διεγέρτη τοποθετημένο στο κεφάλι τους, επιτρέποντας στους χειριστές να τα κατευθύνουν αριστερά ή δεξιά μέσω τηλεχειριστηρίου. Ένα σακίδιο με ηλιακή ενέργεια φιλοξενεί ένα σύστημα ελέγχου της πτήσης και συνδέεται με μια κάμερα στο στήθος του πουλιού.

Το σύστημα αποτελείται από τρία τμήματα.

Η Neiry υποστηρίζει ότι τα drone-περιστέρια θα μπορούν να ταξιδεύουν έως και 500 χιλιόμετρα σε μία ημέρα, και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση υποδομών, την επιθεώρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τη λειτουργία σε περιορισμένο εναέριο χώρο και την υποστήριξη αποστολών έρευνας και διάσωσης.

Αν και η εταιρεία περιγράφει το έργο ως εργαλείο παρακολούθησης μη στρατιωτικών υποδομών, πιστεύεται ότι η τεχνολογία μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο James Giordano, καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Georgetown και επιστημονικός σύμβουλος του Πενταγώνου, είπε στο Bloomberg ότι θεωρητικά, τέτοια «βιοdrones» θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ασθενειών σε εχθρικό έδαφος.

«Οποιοδήποτε πτηνό» θα μπορούσε να γίνει drone

Ο Alexander Panov, διευθύνων σύμβουλος της Neiry, ο οποίος έχει επικρίνει στο παρελθόν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ήπια» και περιγράφοντας τους Ουκρανούς ως «πολιτιστικά Ρώσους», δήλωσε ότι το σύστημα θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε άλλα είδη πουλιών, που είναι ικανά να μεταφέρουν βαρύτερα φορτία ή να ενσωματώνονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

«Επί του παρόντος, η λύση λειτουργεί με περιστέρια, αλλά οποιοδήποτε πουλί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μεταφορέας», είπε. «Για να μεταφέρουμε μεγαλύτερο φορτίο, σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε κοράκια. Για την παρακολούθηση παράκτιων εγκαταστάσεων, γλάρους, και για μεγαλύτερες υπεράκτιες περιοχές, αλμπατρόους».

Τα περιστέρια θα ενταχθούν σε ένα όλο και πιο αντισυμβατικό οπλοστάσιο στο ουκρανικό πεδίο μάχης. Η Ρωσία ήδη χρησιμοποιεί εκπαιδευμένα δελφίνια για την προστασία της ναυτικής βάσης της στη Μαύρη Θάλασσα από υποβρύχιες επιθέσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τοποθετήσει τερματικά Starlink σε άλογα για να επεκτείνει την κάλυψη του διαδικτύου κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

Οι ανησυχίες σχετικά με τους δεσμούς της Neiry με το Κρεμλίνο εντάθηκαν μετά από έρευνα της T-Invariant, ενός ανεξάρτητου αντιπολεμικού μέσου ενημέρωσης που ιδρύθηκε από Ρώσους επιστήμονες.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η εταιρεία έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου ρούβλια, μεγάλο μέρος της οποίας προέρχεται από πηγές συνδεδεμένες με το Κρεμλίνο.

Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης προήλθε από το National Technology Initiative, ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2014 με σκοπό την προώθηση της ηγετικής θέσης της Ρωσίας στον τομέα της παγκόσμιας τεχνολογίας.

Ο πιο εντυπωσιακός κρίκος στην αλυσίδα των συνδέσεων είναι η κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κατερίνα Τιχόνοβα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η εταιρεία συνεργάζεται με ένα Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, επικεφαλής του οποίου είναι η μικρότερη κόρη του Πούτιν.

