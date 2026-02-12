Τραμπ: «Εκτιμώ ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον πρόεδρο του Ισραήλ, λέγοντας ότι θα έπρεπε να ντρέπεται που δεν έδωσε χάρη στον Νετανιάχου



Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος σε εκδήλωση για την ανακοίνωση νέων δασμών στο Rose Garden του Λευκού Οίκου (Απρίλιος 2025)

AP/Evan Vucci
Μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα, εκτιμά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία» με το Ιράν και εκτίμησε ότι αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συνομιλεί με το Ιράν για όσο χρονικό διάστημα θέλει και προειδοποίησε ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα είναι «τραυματική» για το Ιράν. «Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ ανακαλεί ένα θεμελιώδες κείμενο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Το κείμενο, που υιοθετήθηκε το 2009 από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, άνοιξε το δρόμο για πολυάριθμους ομοσπονδιακούς κανονισμούς που αποσκοπούσαν στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αυτή είναι μια σημαντική ανατροπή που θα πρέπει να καταφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στη δράση της κορυφαίας δύναμης του κόσμου για το κλίμα: ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ότι καταργεί ένα κείμενο που χρονολογείται από τον Μπαράκ Ομπάμα και χρησιμεύει ως βάση για την καταπολέμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το εν λόγω κείμενο, που υιοθετήθηκε το 2009 από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) υπό την προεδρία του Δημοκρατικού Μπαράκ Ομπάμα, όριζε ότι έξι αέρια του θερμοκηπίου ήταν επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και ως εκ τούτου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ρύπων που ρυθμίζονται από την ομοσπονδιακή υπηρεσία. Η απόφαση αυτή άνοιξε το δρόμο για πολυάριθμους ομοσπονδιακούς κανονισμούς που αποσκοπούσαν στον περιορισμό των εκπομπών αυτών των αερίων θέρμανσης της ατμόσφαιρας (CO2, μεθάνιο κ.λπ.), ξεκινώντας από τις εκπομπές από φορτηγά και αυτοκίνητα.

Αυτό το κείμενο, που ονομάστηκε « Εύρημα Κινδύνου » και υιοθετήθηκε το 2009, «δεν είχε καμία νομική βάση », υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Αυτή η ανάκληση τερματίζει άμεσα τα πρότυπα εκπομπών των οχημάτων και ανοίγει το δρόμο για την ακύρωση άλλων περιβαλλοντικών κανονισμών, ιδίως εκείνων που αφορούν τις εκπομπές των μονάδων παραγωγής ενέργειας.

«Εξοικονομώντας δισεκατομμύρια»

Ένθερμος υποστηρικτής του πετρελαίου και του άνθρακα, ο Ντόναλντ Τραμπ, από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, ξεκίνησε μια πλήρη ανατροπή της πολιτικής για το κλίμα, αποσύροντας για άλλη μια φορά την κορυφαία δύναμη στον κόσμο από τη Συμφωνία του Παρισιού και καταργώντας πολλά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Στις 7 Ιανουαρίου, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι διέταξε την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από 66 οργανισμούς , συμπεριλαμβανομένων σημαντικών φορέων για περιβαλλοντική δράση: τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και το αντίστοιχο για τη βιοποικιλότητα, την Διακυβερνητική Πλατφόρμα Επιστημονικής Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (IPBES).

Η πρόθεσή του να καταργήσει τον νόμο του 2009, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, προκάλεσε οργή σε πολλούς επιστήμονες και περιβαλλοντικές ομάδες, οι οποίοι κατήγγειλαν την απόφαση ως αντίθετη προς την επιστήμη και το δημόσιο συμφέρον. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι αυτή η αντιστροφή θα εξοικονομήσει χρήματα στους Αμερικανούς, κυρίως μειώνοντας την τιμή των καινούργιων αυτοκινήτων. Αυτή η απόφαση «θα εξοικονομήσει στους Αμερικανούς καταναλωτές τρισεκατομμύρια δολάρια» μειώνοντας το κόστος των αυτοκινήτων, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Πέμπτη.

Νομική μάχη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται επίσης ότι τα αέρια του θερμοκηπίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ρύποι με την παραδοσιακή έννοια, επειδή οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία είναι έμμεσες και παγκόσμιες, παρά τοπικές, και υποβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή.

Αυτά τα επιχειρήματα εξετάζονται στενά από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες σκοπεύουν πλήρως να τα αμφισβητήσουν δικαστικά. Η υπόθεση, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε μια μακρά νομική διαμάχη, θα μπορούσε ακόμη και να φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Αυτή η αντιστροφή έρχεται καθώς οι κλιματολόγοι έχουν επιβεβαιώσει ότι το 2025 θα είναι το τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη, και καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται αισθητές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο κόσμο.

Παρά τα απτά αυτά σημάδια, η καταπολέμηση των αερίων του θερμοκηπίου έχει καθυστερήσει εδώ και δύο χρόνια στον ανεπτυγμένο κόσμο λόγω ανεπαρκών επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.





