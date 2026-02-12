Ο Μερτς λέει στους Γερμανούς να μην είναι τεμπέληδες και να πάρουν την Ελλάδα ως παράδειγμα

Ο Γερμανός καγεκελάριος καλεί τους συμπατριώτες του να μην είναι τόσο τεμπέληδες και να παρουσιάζει την Ελλάδα ως παράδειγμα για την εξαήμερη εργασία και τις μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό τομέα 

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει ανοίξει ένα ριψοκίνδυνο πολιτικό μέτωπο με τα περίπου 46 εκατομμύρια εργαζομένων της Γερμανίας. Το μήνυμά του, εν συντομία: Μην είστε τόσο «τεμπέληδες», σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Μερτς υποστηρίζει ότι οι Γερμανοί δεν εργάζονται αρκετές ώρες και λαμβάνουν πάρα πολλές ημέρες αναρρωτικής άδειας, κάτι, που όπως λέει, επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη.

Δεν πρόκειται για το πιο δημοφιλές μήνυμα σε μια χρονιά κρίσιμων περιφερειακών εκλογών, ακόμη και σε μια χώρα που παραδοσιακά προβάλλει την εργατικότητα ως ηθική αξία.

Η έκκληση Μερτς για περισσότερη και σκληρότερη εργασία έρχεται την ώρα που προσπαθεί να αναζωογονήσει τη μακροχρόνια στάσιμη γερμανική οικονομία και να προωθήσει πολιτικές προσανατολισμένες στην αγορά, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τόσο στη Γερμανία όσο και στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, όμως, προηγείται μιας σειράς τοπικών εκλογών που θεωρούνται βαρόμετρο για το πολιτικό κλίμα, με το συντηρητικό κόμμα του να πιέζεται από την άνοδο της άκρας δεξιάς.

Παρά το πολιτικό ρίσκο, ο καγκελάριος έχει υιοθετήσει έναν σχεδόν επιπληκτικό τόνο.

«Η συνολική παραγωγικότητα της εθνικής μας οικονομίας δεν είναι αρκετά υψηλή», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία του, επισημαίνοντας τη μερική απασχόληση ως πρόβλημα. «Για να το πω πιο ξεκάθαρα: η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η τετραήμερη εργασία δεν θα αρκούν στο μέλλον για να διατηρήσουμε το επίπεδο ευημερίας μας. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο».

Σε προεκλογική εμφάνιση στη Βάδη-Βυρτεμβέργη επέμεινε, επικρίνοντας τον υψηλό αριθμό ημερών αναρρωτικής άδειας, σχεδόν τρεις εβδομάδες ετησίως κατά μέσο όρο, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

«Είναι πράγματι σωστό; Είναι πράγματι απαραίτητο;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι πρέπει να εξεταστούν κίνητρα για να ενθαρρύνεται η εργασία αντί της αναρρωτικής άδειας. «Στη Γερμανία πρέπει να πετύχουμε υψηλότερες οικονομικές επιδόσεις από αυτές που έχουμε σήμερα».

Τρόπος ζωής, η μερική απασχόληση

Η Γερμανία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ (τρίτη από το τέλος) ως προς τις μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας. Ένας βασικός λόγος είναι ότι η μερική απασχόληση βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς πρότειναν την κατάργηση του «νομικού δικαιώματος» στη μερική απασχόληση, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως φροντίδα παιδιών ή σπουδές. Η πρόταση, με τίτλο «Όχι νομικό δικαίωμα σε τρόπο ζωής μερικής απασχόλησης», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδίως από γυναίκες, που εργάζονται με μερική απασχόληση πολύ συχνότερα από τους άνδρες.

Τα σχόλια Μερτς έγιναν αντικείμενο έντονης αντίδρασης στα κοινωνικά δίκτυα, με τον όρο «part-time lifestyle» να μετατρέπεται σε δημοφιλή memes.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ARD-DeutschlandTrend, τα δύο τρίτα των Γερμανών αντιτίθενται στη σκλήρυνση των όρων για τη μερική απασχόληση. Μάλιστα, μόνο το 31% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τους συντηρητικούς για τη βελτίωση της οικονομίας, ποσοστό μειωμένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Υπό το βάρος των αντιδράσεων, το CDU αφαίρεσε τελικά τη φράση «τρόπος ζωής μερικής απασχόλησης» από το σχετικό κείμενο.

Η Ελλάδα ως παράδειγμα;

Στην κορυφή της ΕΕ ως προς τις ώρες εργασίας βρίσκεται η Ελλάδα, μια χώρα που στο παρελθόν είχε δεχθεί επικρίσεις από Γερμανούς συντηρητικούς για «τεμπελιά» την περίοδο της κρίσης χρέους, επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

Ο Μερτς, πάντως, έχει παρουσιάσει την Ελλάδα ως παράδειγμα, αναφερόμενος στη δυνατότητα εξαήμερης εργασίας μετά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο, είχε δηλώσει: «Όποιος στη Γερμανία θεωρεί τρομερό να εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα, ας ρίξει μια ματιά στην Ελλάδα. Μπορούμε να μάθουμε κάτι από αυτήν».

Ωστόσο, με δεδομένες τις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και το γεγονός ότι κυβερνά σε συνασπισμό με το SPD, που υπερασπίζεται το υφιστάμενο εργασιακό πλαίσιο, ο Μερτς διαθέτει περιορισμένα άμεσα μέσα αντιμετώπισης της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού και της χαμηλής παραγωγικότητας.

Επιπλέον, το άμεσο πρόβλημα ίσως δεν είναι η απροθυμία για εργασία, αλλά η συρρίκνωση θέσεων στον βιομηχανικό τομέα. Η ανεργία στη Γερμανία ξεπέρασε πρόσφατα τα 3 εκατομμύρια, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών.

«Έχουμε ήδη αποφασίσει πολλά μέτρα για να βοηθήσουμε την οικονομία», έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα Χ. «Αλλά δεν είναι αρκετά».

