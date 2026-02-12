Αγρότες: Στο πλοίο για Πειραιά οι παραγωγοί των Χανίων - Θα συμμετάσχουν στο διήμερο συλλαλητήριο

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά επιβιβάστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (12/02) στο πλοίο της γραμμής με προορισμό τον Πειραιά, προκειμένου να συμμετάσχουν στην διήμερη «απόβαση» των κινητοποιημένων παραγωγών στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος.

Στο λιμάνι της Σούδας βρέθηκαν περίπου 130 αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων νομού Χανίων, Κώστας Λιλικάκης σε δηλώσεις του τόνισε ότι όσα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση δεν έχουν εκπληρωθεί στο σύνολο τους, επανέφερε το θέμα των αποζημιώσεων και του κόστους της αγροτικής παραγωγής καθώς και την αποζημίωση από το χαμένο εισόδημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επέμεινε στο ζήτημα των εμβολιασμών για την ευλογιά, ώστε να μη θανατώνεται άλλο ζωικό κεφάλαιο στη χώρα, ενώ τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις μπορεί να έχουν επιπλέον διάρκεια, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα παρθουν από τους διαμαρτυρόμενους, επί τόπου στην Αθήνα.

Στην αντιπροσωπεία από τα Χανιά συμμετέχουν παράγωγοι από 11 αγροτικούς συλλόγους του νομού καθώς και ο σύλλογος μελισσοκόμων νομού Χανίων.

Διαβάστε επίσης