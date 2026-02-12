Αγρότες: Στις 12:00 στις Αφίδνες πριν την «κάθοδο» στο Σύνταγμα

Έπειτα από μήνες κινητοποιήσεων και αναβρασμού ανάμεσα στις τάξεις των αγροτών και κτηνοτρόφων της Ελλάδος, οι παραγωγοί θα κάνουν «κάθοδο» και στην πρωτεύουσα αύριο, Παρασκευή (13/02).

Τα τρακτέρ αναμένεται να έρθουν στις 12:00 το πρωί στις Αφίδνες, και κατά τις 12:30 περίπου θα τα ξεφορτώσουν και θα ξεκινήσουν την πορεία τους με προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Οι αγρότες τις τελευταίες ημέρες προχώρησαν σε κινητοποιήσεις σε Λάρισα και Βόλο, όπου πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ έκαναν και συμβολική «πολιορκία» του λιμανιού της Μαγνησίας.

Τρακτέρ έξω από το λιμάνι του Βόλου, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026. gegonota.news

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών ξεκίνησαν στις 30 Νοεμβρίου 2025, με τα πρώτα μπλόκα να στήνονται στη Νίκαια Λάρισας, και σε μικρό χρονικό διάτημα στήθηκαν δεκάδες μπλόκα και σε άλλες περιοχές, από την Αιτωλοακαρνανία και τη Μεσσηνία έως τα σύνορα της χώρας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Τα μπλόκα που στήθηκαν σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου αποσύρθηκαν έπειτα από εβδομάδες κινητοποιήσεων, μετά και από τη συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον πρωθυπουργό στις 19 Ιανουαρίου.

Οι αγρότες θα φτάσουν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία Συντάγματος και θα παραμείνουν εκεί έως το πρωί του Σαββάτου (14/02).

