Αγρότες: Συμβολική «πολιορκία» του λιμανιού του Βόλου από τρακτέρ και οχήματα

Τρακτέρ έξω από το λιμάνι του Βόλου, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026.

Στο λιμάνι του Βόλου βρέθηκαν οι αγρότες της Μαγνησίας το απόγευμα της Τρίτης (10/02), οι οποίοι βρίσκονται ξανά στον δρόμο σε μία κίνηση κλιμάκωσης της πίεσης προς την κυβέρνηση, πριν την τελική «κάθοδο» στην Αθήνα την Παρασκευή.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς παρέταξαν έναν μικρό αριθμό τρακτέρ και αγροτικών αυτοκινήτων στην πύλη του λιμανιού του Βόλου και οργάνωσαν συμβολική διαμαρτυρία.

Το λιμάνι του Βόλου είχε βρεθεί υπό «πολιορκία» για λίγες ώρες και τον Δεκέμβριο, όταν οι παραγωγοί απέκλεισαν την είσοδό του, και οι αλιείς της Μαγνησίας το απέκλεισαν από τη θάλασσα.

Ο πρόεδρος των Αλιέων κ. Περράκης τόνισε πως δεν είναι συντεχνιακός αγώνας αλλά αγώνας ζωής. ” Δεν ευελπιστώ σε πολλά πράγματα από την κυβέρνηση, δεν θέλει αγρότες, αλιείς, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους. Στις 15 κάθε μήνα δεν έχει κανείς να φάει. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλος ο ελληνικός λαός και παλεύουμε για το σήμερα και το αύριο”, δήλωσε.

*Με πληροφορίες από gegonota.news

Διαβάστε επίσης