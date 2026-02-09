Αγροτικό: Ξανά στους δρόμους της Λάρισα τα τρακτέρ - «Θέλουμε λύση στα προβλήματά μας»

Νέα απόβαση των αγροτών με τα τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας

Νέα απόβαση των τρακτέρ στους δρόμους της Λάρισας επιχείρησαν οι αγρότες το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr δεκάδες τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης ύστερα από την ομόφωνη απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, να εισέλθουν για μια ακόμη φορά στις πόλεις, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα αιτήματά τους κλάδου, ύστερα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα που διήρκησαν περίπου δύο μήνες.

Οι εν λόγω κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν με το μεγάλο συλλαλητήριο που θα λάβει χώρα την ερχόμενη Παρασκευή στην Αθήνα. Στις 13 Φεβρουαρίου οι αγρότες θα κάνουν κάθοδο στην πρωτεύουσα με τα τρακτέρ τους στο Σύνταγμα όπου και σκοπεύουν να παραμείνουν μέχρι το μεσημέρι του ερχόμενου Σαββάτου.

«Να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Θέλουμε λύσεις στα προβλήματά μας»

Ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κ. Κώστας Χατζής υπογράμμισε: Αποφασίσαμε πριν το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας να κάνουμε συλλαλητήρια στις πόλεις μας κατά τόπους, για να αναδείξουμε για μια ακόμη φορά τα προβλήματά μας και να τονίσουμε ότι δεν μείναμε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Παρότι φύγαμε από τα μπλόκα συνεχίζουμε με διάφορες μορφές, όπως είχαμε πει, τους αγώνες μας».

Ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ κ. Σωκράτης Αλειφτήρας, επισήμανε: Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα τελείωσε η μορφή του αγώνα με τα μπλόκα. Ο αγώνας είναι όμως διαρκής και διεκδικούμε τα 14 αιτήματά μας. Και τα ψίχουλα – εξαγγελίες που είχε κάνει ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, να νομοθετηθούν και να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το πότε οι αγρότες θα παίρνουν τα χρήματα που τους οφείλονται. Το σημερινό συλλαλητήριο είναι μια προετοιμασία για το συλλαλητήριο στην Αθήνα, την Παρασκευή στις 4 μ.μ. Ευχαριστούμε την κοινωνία που στέκεται δίπλα μας, να παλέψουμε όλοι μαζί για να λυθούν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, που είναι προβλήματα όλων μας. Θα διανυκτερεύσουμε στο Σύνταγμα και θα φύγουμε το Σάββατο».

Δείτε βίντεο από το αγροτικό συλλαλητήριο:

