Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους αύριο στο Μαξίμου

Στιγμιότυπο από την προηγούμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, στο Μέγαρο Μαξίμου

Αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αυτό ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των συντακτών.

Υπενθυμίζεται ότι πρόθεση ομάδας αγροτών είναι να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην Αθήνα την προσεχή Παρασκευή. Την κάθοδο αγροτών και τρακτέρ προγραμματίζει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στο Σύνταγμα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Σημειώνεται πως οι αγρότες θα παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Τσιάρας: Μέχρι τέλος του μήνα η ρύθμιση για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Alpha Radio 98.9. ο Υπουργός Αγροτική Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, είπε σχετικά με τη συνάντηση, πως το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η ευλογιά και το σχέδιο αντιμετώπισής της, καθώς και τα μέτρα αποζημίωσης των κτηνοτρόφων. Παράλληλα ανακοίνωσε, ότι στο τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ενώ όπως είπε έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το 100% αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ κ.ά.

Ο υπουργός ερωτηθείς μεταξύ άλλων για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Αθήνα την Παρασκευή 13/02, επεσήμανε ότι προχωρούν σε υλοποίηση οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι στο ραντεβού θα εξεταστούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, με στόχο, όπως είπε, «να δούμε πώς θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα πολλά χρόνια».

Ανοιχτός διάλογος για όλα τα κρίσιμα ζητήματα

«’Ηρθε η στιγμή να ξαναχτιστεί η ελληνική κτηνοτροφία σε υγιείς βάσεις, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, εφαρμόζοντας αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και υιοθετώντας μέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη δυναμική των ελληνικών προϊόντων».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο κ Τσιάρας «αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα: να ξαναχτίσουμε καλύτερα συνολικά την ελληνική κτηνοτροφία και να της δώσουμε τον ρόλο και την παραγωγική δυνατότητα που της αξίζει».

