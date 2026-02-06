Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στη Μαγνησία: Τρακτέρ παρατάχθηκαν στον Ριζόμυλο

Οι αγρότες παρέταξαν τα οχήματα, αλλά δεν απέκλεισαν τον δρόμο

Newsbomb

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στη Μαγνησία: Τρακτέρ παρατάχθηκαν στον Ριζόμυλο
gegonota.news
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εγρήγορση παραμένουν οι αγρότες της Μαγνησίας ενόψει του νέου κύκλου κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα.

Παραγωγοί του Δήμου Ρήγα Φεραίου παρέταξαν σήμερα τρακτέρ και αγροτικά οχήματα κατά μήκος της παλιάς εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας, στο ύψος του Ριζομύλου, χωρίς όμως να κλείσουν τον δρόμο, σύμφωνα με το gegonota.news.

Την ερχόμενη Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, αγρότες, αλιείς και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Βόλου, καθώς – όπως λένε – τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας παραμένουν άλυτα, παρά τις μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις.

«Απόβαση» αγροτών στο κέντρο της Αθήνας

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα απευθύνουν κάλεσμα στον λαό της Αθήνας να «κατέβει» στο Σύνταγμα την άλλη Παρασκευή (13/06) και να δώσει το «παρών» στο αγροτικό συλλαλητήριο.

Με αφορμή τη νέα αγροτική κινητοποίηση το διήμερο 13 – 14 Φεβρουαρίου, ο επικεφαλής της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Ρίζος Μαρούδας είπε ότι «η απόφαση που πήραμε, είναι να κατέβουμε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα και με τρακτέρ και με κόσμο, καλώντας βέβαια και τον λαό της Αθήνας και όλους τους φορείς να συμμετέχουν και να στηρίξουν αυτήν την κινητοποίηση γιατί αγωνιζόμαστε για όλους ενάντια στην ακρίβεια.

Αν καταστραφούμε εμείς, ο πρωτογενής τομέας… Γιατί εκεί οδηγούμαστε, στην καταστροφή. Δυστυχώς, θα έρχονται προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και πολύ ακριβότερα. Γι’ αυτό θέλουμε και τη συμπαράσταση του λαού της Αθήνας», μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1».

Σε ερώτηση αν έχουν συνεννοηθεί με την Τροχαία για την κάθοδο των τρακτέρ στο Σύνταγμα, απάντησε ότι «Δδν υπάρχει κάποια συνεννόηση αυτή τη στιγμή. Συντεταγμένη θα είναι η κινητοποίηση, εννοείται ότι θα πάρουμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται».

«Θα μείνουμε και το βράδυ με τα τρακτέρ στην Αθήνα και θα αποχωρήσουμε την επόμενη μέρα, είναι ένα σημαντικό συλλαλητήριο καταρχάς γιατί δείχνει τη συνέχιση του μεγάλου αγώνα των 55 ημερών στα μπλόκα, ταυτόχρονα όμως στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση, γιατί θα έχει μεγάλη συμμετοχή, που δείχνει ότι θα πρέπει να ικανοποιηθούν αιτήματα», προσέθεσε.

Ο Ρίζος Μαρούδας υπογράμμισε επιπλέον ότι «τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, ακόμα και για αυτά που πήραμε κάποιες υποσχέσεις πέρασαν τρεις εβδομάδες και δεν υπάρχει εξέλιξη.

Όπως ότι θα γίνονταν κάποιες πληρωμές σε συναδέλφους που δεν είχαν πληρωθεί για διάφορους λόγους, ότι θα αποδεσμεύονταν κάποια χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση, θα παίρνονταν κάποια μέτρα και χρήματα για τις ζημιές από την κακοκαιρία, για την κτηνοτροφία δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αυτή τη στιγμή.

Ούτως ή άλλως, το πρόβλημα είναι μεγάλο από μόνο του, γιατί δεν ικανοποιήθηκαν βασικά μας αιτήματα. Το συλλαλητήριο είναι μία κλιμάκωση και των μπλόκων, θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα πέρα από τα Τέμπη που θα συμμετέχουμε με τα τρακτέρ μας. Υπάρχουν η Agrotica, το Κιλελέρ, τοπικές κινητοποιήσεις για τοπικά προβλήματα. Γενικότερα, είμαστε σε έναν αναβρασμό». «Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε προοπτική, τα χρήματα είναι μία προσωρινή ανάσα», ολοκλήρωσε ο Ρίζος Μαρούδας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:21ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά - Διακοπή της κυκλοφορίας

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα γιόγκα: Έβλεπε παντού εχθρούς - Οι απειλές, οι βόμβες και η παραδοχή του γιου της ότι «δεν μπορώ να την βοηθήσω»

15:09LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Νικολέττα Ράλλη - Πέθανε ο πατέρας της

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Απαλλαγή 43χρονου ηθοποιού για βιασμό και απόπειρα βιασμού, πρότεινε η Εισαγγελέας

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στη Μαγνησία: Τρακτέρ παρατάχθηκαν στον Ριζόμυλο - Κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου την Τρίτη

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χειροπέδες στο αεροδικείο ο σμήναρχος - Βαριές κατηγορίες για κατασκοπεία - «Είναι ψύχραιμος και πιστεύει στη δικαιοσύνη», είπε ο δικηγόρος του

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Ξεκίνησαν οι δοκιμές της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας Belh@rra «Νέαρχος» - Δείτε φωτογραφίες

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου αντιστράτηγου στη Μόσχα: Το Κίεβο «δείχνει» η Ρωσία - «Προσπαθεί να ναυαγήσει τις διαπραγματεύσεις»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: 97 στρατιωτικοί κτηνίατροι στη μάχη κατά της νόσου - Μετέβησαν σε περιοχές που πλήττονται

14:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταδικάστηκε σε 3ετή κάθειρξη και πρόστιμο €30.000 ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι €3.000

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Κορίνθου το Σάββατο

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Με τον Νίκο Χριστοδουλάκη συναντήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις Αρχές για 48χρονη που αγνοείται – Εξαφανίστηκε από το Πόρτο Ράφτη

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Μετά τη Γαλλία και ο Καναδάς ανοίγει προξενείο στο νησί της Αρκτικής

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανοίγουν τα θυροφράγματα της λίμνης του Πηνειού λόγω πλημμυρών

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ηλεία: «Φούσκωσε» ο Αλφειός - Κλειστός ο δρόμος προς Καλυβάκια

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριγμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά την έντονη αντιπαράθεση Καββαθά – Χρηστίδη στη Βουλή για τις συλλογικές συμβάσεις

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο σοβιετικός διπλωμάτης, διπλός πράκτορας, Μπόχαν και οι πιέσεις των ΗΠΑ

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια από την Κυριακή - Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

13:20ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χειροπέδες στο αεροδικείο ο σμήναρχος - Βαριές κατηγορίες για κατασκοπεία - «Είναι ψύχραιμος και πιστεύει στη δικαιοσύνη», είπε ο δικηγόρος του

14:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταδικάστηκε σε 3ετή κάθειρξη και πρόστιμο €30.000 ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι €3.000

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Στρατινάκη: Παραιτείται από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανοίγουν τα θυροφράγματα της λίμνης του Πηνειού λόγω πλημμυρών

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πιερία: Εντοπίστηκε σορός μέσα σε καμένο αυτοκίνητο - Βρέθηκε μπιτόνι με βενζίνη

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός: 4,9 Ρίχτερ χτύπησαν την Τουρκία στην επέτειο της φονικής δόνησης του 2023

14:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου μεταξύ των 25 συλληφθέντων για το κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος ήταν ένας από τους ενδιάμεσους ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Σε ποιες νευραλγικές υπηρεσίες ήταν επικεφαλής

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων - Τι τον πρόδωσε

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε σεξ με την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρήκε βίντεο με τις στιγμές τους online

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ