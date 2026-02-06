Οι αγρότες «κατεβαίνουν» στο Σύνταγμα και απειλούν για νέα κλιμάκωση – «Δεν βλέπουμε προοπτική»

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα απευθύνουν κάλεσμα στον λαό της Αθήνας να «κατέβει» στο Σύνταγμα την άλλη Παρασκευή (13/06) και να δώσει το «παρών» στο αγροτικό συλλαλητήριο.

Με αφορμή τη νέα αγροτική κινητοποίηση το διήμερο 13 – 14 Φεβρουαρίου, ο επικεφαλής της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Ρίζος Μαρούδας είπε ότι «η απόφαση που πήραμε, είναι να κατέβουμε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα και με τρακτέρ και με κόσμο, καλώντας βέβαια και τον λαό της Αθήνας και όλους τους φορείς να συμμετέχουν και να στηρίξουν αυτήν την κινητοποίηση γιατί αγωνιζόμαστε για όλους ενάντια στην ακρίβεια.

Αν καταστραφούμε εμείς, ο πρωτογενής τομέας… Γιατί εκεί οδηγούμαστε, στην καταστροφή. Δυστυχώς, θα έρχονται προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και πολύ ακριβότερα. Γι’ αυτό θέλουμε και τη συμπαράσταση του λαού της Αθήνας», μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1».

Σε ερώτηση αν έχουν συνεννοηθεί με την Τροχαία για την κάθοδο των τρακτέρ στο Σύνταγμα, απάντησε ότι «Δδν υπάρχει κάποια συνεννόηση αυτή τη στιγμή. Συντεταγμένη θα είναι η κινητοποίηση, εννοείται ότι θα πάρουμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται».

«Θα μείνουμε και το βράδυ με τα τρακτέρ στην Αθήνα και θα αποχωρήσουμε την επόμενη μέρα, είναι ένα σημαντικό συλλαλητήριο καταρχάς γιατί δείχνει τη συνέχιση του μεγάλου αγώνα των 55 ημερών στα μπλόκα, ταυτόχρονα όμως στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση, γιατί θα έχει μεγάλη συμμετοχή, που δείχνει ότι θα πρέπει να ικανοποιηθούν αιτήματα», προσέθεσε.

Ο Ρίζος Μαρούδας υπογράμμισε επιπλέον ότι «τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, ακόμα και για αυτά που πήραμε κάποιες υποσχέσεις πέρασαν τρεις εβδομάδες και δεν υπάρχει εξέλιξη.

Όπως ότι θα γίνονταν κάποιες πληρωμές σε συναδέλφους που δεν είχαν πληρωθεί για διάφορους λόγους, ότι θα αποδεσμεύονταν κάποια χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση, θα παίρνονταν κάποια μέτρα και χρήματα για τις ζημιές από την κακοκαιρία, για την κτηνοτροφία δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αυτή τη στιγμή.

Ούτως ή άλλως, το πρόβλημα είναι μεγάλο από μόνο του, γιατί δεν ικανοποιήθηκαν βασικά μας αιτήματα. Το συλλαλητήριο είναι μία κλιμάκωση και των μπλόκων, θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα πέρα από τα Τέμπη που θα συμμετέχουμε με τα τρακτέρ μας. Υπάρχουν η Agrotica, το Κιλελέρ, τοπικές κινητοποιήσεις για τοπικά προβλήματα. Γενικότερα, είμαστε σε έναν αναβρασμό». «Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε προοπτική, τα χρήματα είναι μία προσωρινή ανάσα», ολοκλήρωσε ο Ρίζος Μαρούδας.

