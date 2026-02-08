Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Θα παραμείνουν στην Αθήνα μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
Αρχείο SOOC
Συλλαλητήριο στην Αθήνα με κάθοδο αγροτών και τρακτέρ προγραμματίζει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στο Σύνταγμα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Σημειώνεται πως οι αγρότες θα παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως δήλωσε ο κ. Αλειφτήρας, η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη αφού δεν υπήρξε ικανοποίηση από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. «Είπαμε όταν φύγαμε από τα μπλόκα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, εφόσον δεν έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και από την επίλυση που έχει δοθεί στα αιτήματά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εκκρεμότητες σε ενέργεια, εισόδημα και πληρωμές

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, βασικά αιτήματα παραμένουν άλυτα, με αποτέλεσμα – όπως είπε – οι αγρότες να μην είναι βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι:

  • Δεν έχει νομοθετηθεί η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας
  • Δεν έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις
  • Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους 160 εκατ. ευρώ
  • Δεν έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για το ζήτημα της ευλογιάς

«Οι εξαγγελίες που ακούσαμε δια στόματος του πρωθυπουργού δεν έχουν προχωρήσει. Δεν έχουν έρθει στη Βουλή», τόνισε.

Απλήρωτες ενισχύσεις και προβλήματα στο σύστημα δηλώσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αλειφτήρας στις καθυστερήσεις πληρωμών, σημειώνοντας ότι πολλοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι για τη βασική ενίσχυση Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Όπως ανέφερε, το σύστημα δεν έχει ανοίξει ώστε να γίνουν διορθώσεις σε ΚΑΕΚ και monitoring, γεγονός που –σύμφωνα με τον ίδιο– δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία.

«Αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να πέσουν στην επόμενη παραγωγική διαδικασία», υπογράμμισε.

Καθυστερήσεις στις δηλώσεις καλλιέργειας

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις στο άνοιγμα των δηλώσεων καλλιέργειας, επισημαίνοντας ότι ενώ είχε ανακοινωθεί πως θα ανοίξουν στις 15 Ιανουαρίου, αυτό δεν συνέβη ούτε στο τέλος του μήνα.

«Ακούγεται τώρα ότι θα ανοίξουν αύριο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν διορθώσεις για να προχωρήσει η εξόφληση των πληρωμών», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για χρήματα που οφείλονται από το 2025.

Συλλαλητήριο στις 16:00 – Διανυκτέρευση στο Σύνταγμα

Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής, με τους αγρότες να καλούν τους πολίτες της Αθήνας να συμμετάσχουν.

«Η κοινωνία είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας και την ευχαριστούμε», ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας.

Οι αγρότες θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και, όπως δήλωσε, θα αποχωρήσουν συντεταγμένα το Σάββατο το μεσημέρι, επιστρέφοντας στα χωριά τους.

