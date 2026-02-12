Σε ρυθμούς Τσικνοπέμπτης το Ρέθυμνο: Ψησταριές, μουσική και πολύς χορός
Από νωρίς στο Ρέθυμνο έχουν στηθεί οι ψησταριές, με τον κόσμο να βγαίνει, να τρώει, να χορεύει και να τιμάει τη σημερινή μέρα όπως της αξίζει
Τσικνοπέμπτη σήμερα στο Ρέθυμνο, με τους Ρεθυμνιώτες και τις Ρεθυμνιώτισσες να τιμούν ιδιαιτέρως τη σημερινή μέρα, με ψησίματα, παρέες, μουσική και πολύ χορό.
Μπορεί ο καιρός να μας τα έχει χαλάσει λίγο, καθώς ο δυνατός αέρας που επικρατεί να μην είναι αυτό που ήθελε ο κόσμος για τη σημερινή μέρα, αυτό δεν στάθηκε αφορμή για να χαλάσει το πνεύμα της συγκεκριμένης μέρας.
