Σε ρυθμούς Τσικνοπέμπτης το Ρέθυμνο: Ψησταριές, μουσική και πολύς χορός

Τσικνοπέμπτη σήμερα στο Ρέθυμνο, με τους Ρεθυμνιώτες και τις Ρεθυμνιώτισσες να τιμούν ιδιαιτέρως τη σημερινή μέρα, με ψησίματα, παρέες, μουσική και πολύ χορό.

Μπορεί ο καιρός να μας τα έχει χαλάσει λίγο, καθώς ο δυνατός αέρας που επικρατεί να μην είναι αυτό που ήθελε ο κόσμος για τη σημερινή μέρα, αυτό δεν στάθηκε αφορμή για να χαλάσει το πνεύμα της συγκεκριμένης μέρας.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr