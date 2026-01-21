Πέραμα: Εισροή υδάτων σε πλοίο ελληνικής σημαίας με 18 μέλη πληρώματος
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση
Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας με 18 μέλη πλήρωμα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.
Στο σημείο βρέθηκαν ένα όχημα Λιμενικού-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηρά, τρία ρυμουλκά και ένα πλοίο/γερανός για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι 6-7 μποφόρ.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή αποκατάσταση του πλοίου και τη διασφάλιση του προσωπικού.
