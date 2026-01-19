Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία

Μια επιχείρηση καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη για την περισυλλογή μεγάλων ποσοτήτων από άψητες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια, τα οποία ξεβράστηκαν στις ακτές μιας παραλίας στην Αγγλία, αφού δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανετράπησαν λόγω ισχυρών καταιγίδων τον προηγούμενο μήνα.

Όπως δήλωσε στο CNN ο Joel Bonnici, κάτοικος της παραθαλάσσιας πόλης Ίστμπουρν, τα κρεμμύδια άρχισαν να εμφανίζονται στην ακτή την Τετάρτη της περασμένης εβδομάδας και από εκείνη την ημέρα, ντόπιοι βοηθούν στη συλλογή των πλαστικών σακουλών στις οποίες ήταν συσκευασμένα τα κρεμμύδια.

Ο Bonnici είπε ότι αυτός και η σύντροφός του, Trisha, έκαναν πεζοπορία για να δουν τις φώκιες στο Falling Sands το Σάββατο και αποφάσισαν ότι ήθελαν και εκείνοι να βοηθήσουν. «Θέλαμε να βοηθήσουμε και εμείς και έτσι, μαζεύαμε σακούλες με κρεμμύδια καθώς προχωρούσαμε».

Και κρεμμύδια ξεβράστηκαν στην ακτή. Joel Bonnici μέσω CNN

Αυτό που δεν περίμεναν όμως, ήταν να προχωρήσουν λίγο πιο εκεί και να βρεθούν αντιμέτωποι με σκόρπιες τηγανητές πατάτες και σακούλες με τηγανητές πατάτες να εκτείνονται κατά μήκος της παραλίας.

«Από μακριά, νόμιζες ότι η παραλία ήταν καλυμμένη με κίτρινη άμμο, όπως θα έβλεπες σε ένα τροπικό νησί», συνέχισε ο Bonnici.

«Έτσι, αποφασίσαμε αμέσως ότι η πεζοπορία είχε τελειώσει και θα περάσουμε τις επόμενες δύο ώρες μαζεύοντας όσες περισσότερες σακούλες μπορούσαμε, μέχρι να σκοτεινιάσει και να μην μπορούμε να συνεχίσουμε. Άλλες οικογένειες έκαναν το ίδιο. Ήταν ωραίο να βλέπεις ανθρώπους να ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος», κατέληξε.

Κάτοικοι της περιοχής βοηθούν στον καθαρισμό. Joel Bonnici μέσω CNN

Μια τοπική περιβαλλοντική ομάδα, η Plastic Free Eastbourne, έκανε έκκληση για περισσότερους εθελοντές την Κυριακή, με ανάρτησή της στο Facebook. «Φώκιες και άλλα θαλάσσια ζώα συχνά μπερδεύουν το πλαστικό με τροφή, ειδικά τις πλαστικές σακούλες που μπορούν να μοιάζουν με μέδουσες στο νερό», ανέφερε η ομάδα, προσθέτοντας: «Η ρύπανση από πλαστικά αποτελεί σοβαρή απειλή για τον ωκεανό».

Σύμφωνα, πάντως, με έναν εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου του Ίστμπουρν, οι περισσότερες πλαστικές συσκευασίες που ξεβράστηκαν στην ακτή «έχουν αφαιρεθεί από εθελοντές». «Ευχαριστούμε τους πολλούς αφοσιωμένους εθελοντές που εργάστηκαν σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να βοηθήσουν στον καθαρισμό των παραλιών μας από τα σκουπίδια», πρόσθεσε το συμβούλιο.

Διαβάστε επίσης