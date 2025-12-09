Αγγλία: Χιλιάδες μπανάνες ξεβράστηκαν στις ακτές αφού ανετράπη φορτηγό πλοίο - Δείτε βίντεο

Μια επιχείρηση καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα για την περισυλλογή μεγάλων ποσοτήτων μπανανών που ξεβράστηκαν... στις ακτές, στη νότια Αγγλία, αφού ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανετράπη κοντά στη νήσο Ουάιτ.

Το φορτηγό πλοίο Baltic Kipper έχασε το Σάββατο 16 εμπορευματοκιβώτια, εκ των οποίων οκτώ που μετέφεραν μπανάνες, δύο κοντέινερ με μπανάνες Αντιλλών και ένα με αβοκάντο, σύμφωνα με τη βρετανική ακτοφυλακή.

Δείτε βίντεο:

FORBIDDEN FRUIT: Bananas are washing ashore England’s south coast after dozens of shipping containers fell off a cargo ship. pic.twitter.com/H3g4Y5Ru6H — FOX Business (@FoxBusiness) December 8, 2025

Οι τοπικές Αρχές πραγματοποιούν την επιχείρηση καθαρισμού με τη βοήθεια μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών, όπως έγινε σήμερα γνωστό από το συμβούλιο του Δυτικού Σάσεξ, σε ένα δελτίο Τύπου. Στόχος της επιχείρησης είναι να ασφαλιστούν τα εμπορευματοκιβώτια και να συγκεντρωθούν τα απορρίμματα, κυρίως φρούτα και πολυστυρένιο, όπως διευκρινίζεται.

Shipping containers full of bananas wash up on Selsey beach in West Sussex. Shot for @PA pic.twitter.com/S7bo7zw4lz — Jamie Lashmar (@jamie_lashmar) December 7, 2025

Στην παραλία του Σέλσι, εθελοντές γέμιζαν τους σάκους απορριμμάτων με τις μπανάνες που είχαν διασκορπιστεί στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από τα αναποδογυρισμένα κοντέινερ.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα φρούτα που έχουν ξεβραστεί στις ακτές.