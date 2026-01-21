Λαμία: Σφοδρή χιονόπτωση στο ύψος του Μπράλου - Βίντεο

Υποχρεωτικές αλυσίδες και απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα στην εθνική οδό Λαμίας-Καρπενησίου και Λαμίας-Δομοκού

Newsbomb

Λαμία: Σφοδρή χιονόπτωση στο ύψος του Μπράλου - Βίντεο

Λευκό τοπίο στο ύψος του Μπράλου στην Φθιώτιδα.

lamiareport.gr
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε λευκό «κλοιό» βρίσκεται η πόλη της Λαμίας την Τετάρτη (21/01), καθώς σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες χιονίζει έντονα.

Ήδη στον Ε65, στην εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου και Λαμίας - Δομοκού, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα και υποχρεωτική εφαρμογή αλυσίδων.

Πλέον και στον Μπράλο στην εθνική αρτηρία Θερμοπυλών - Ιτέας, η χιονόπτωση είναι πυκνή με τα εκχιονιστικά να προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

*Με πληροφορίες από lamiareport.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο λιμενικός που πήγε να δέσει σκάφος στο Παράλιο Άστρος - Τα συλλυπητήρια του Βασίλη Κικίλια

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρές πλημμύρες στην Ύδρα - Προβλήματα και ζημιές στην κυκλοφορία

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον πάπα Λέοντα να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα»

18:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Ανθρώπινο να έχει εξτρά κίνητρο ο Λι» - Όσα δήλωσε ενόψει Αντολού Εφές

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της Αττικής λόγω κακοκαιρίας

18:31ME TO N & ME TO Σ

Οταν άκουσα τη Μ.Καρυστιανού, ήταν σαν να έφαγα κλωτσιά στα @@

18:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μικρή παράταση» στις βροχοπτώσεις στην Αττική - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Επτά χώρες αποδέχονται την πρόταση Τραμπ να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

18:24LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε ο εκπρόσωπος του Ισραήλ

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Κωνσταντέλιας – Στη διάθεση του Λουτσέσκου για Μπέτις

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ελεύθερος αφέθηκε ο μαθητής που πήγε στο σχολείο του με όπλο- «Το πήρε για εφέ, δεν είχε σφαίρες», λέει ο θείος του

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική - Μεγάλα ύψη βροχής και κεραυνοί

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο μετά την παραίτηση Εξαδάκτυλου

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο περιστατικό σε δημόσια υπηρεσία του Αγρινίου: Πήγε στη ΔΕΥΑ, προκάλεσε ζημιές και έφυγε

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από το Νταβός: «Θέλουμε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας» - Τι είπε για την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και την σχέση Πούτιν - Ζελένσκι

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Δακρυσμένος έφυγε από τη δίκη κατά της Daily Mail: «Έκαναν τη ζωή της συζύγου μου κόλαση»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται το Amber Alert με εισαγγελική εντολή για την 16χρονη Λόρα - «Φορούσε μαύρα ρούχα και φώναζε στο τηλέφωνο», λέει η γυναίκα που την είδε

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Σε συναγερμό η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την κακοκαιρία - Αλλαγές στα δρομολόγια πλοίων

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Οι θυελλώδεις άνεμοι βύθισαν βάρκες στο Κρυονέρι - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:06ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική - Μεγάλα ύψη βροχής και κεραυνοί

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Πέμπτη στην Αττική

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

18:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μικρή παράταση» στις βροχοπτώσεις στην Αττική - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο λιμενικός που πήγε να δέσει σκάφος στο Παράλιο Άστρος - Τα συλλυπητήρια του Βασίλη Κικίλια

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στη Νέα Μάκρη λόγω καθίζησης οδοστρώματος

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από το Νταβός: «Θέλουμε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας» - Τι είπε για την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και την σχέση Πούτιν - Ζελένσκι

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Εκκενώσεις σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησες στην κίνηση στον Κηφισό; Η Ελβετία δίνει τη λύση με τις κινητές γέφυρες

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

18:31ME TO N & ME TO Σ

Οταν άκουσα τη Μ.Καρυστιανού, ήταν σαν να έφαγα κλωτσιά στα @@

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Αποκαλύφθηκε η αιτία του ξαφνικού θανάτου του 29χρονου γκρανμέτρ στο σκάκι

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή ενός μήνα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ