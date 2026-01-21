Λαμία: Σφοδρή χιονόπτωση στο ύψος του Μπράλου - Βίντεο
Υποχρεωτικές αλυσίδες και απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα στην εθνική οδό Λαμίας-Καρπενησίου και Λαμίας-Δομοκού
Σε λευκό «κλοιό» βρίσκεται η πόλη της Λαμίας την Τετάρτη (21/01), καθώς σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες χιονίζει έντονα.
Ήδη στον Ε65, στην εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου και Λαμίας - Δομοκού, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα και υποχρεωτική εφαρμογή αλυσίδων.
Πλέον και στον Μπράλο στην εθνική αρτηρία Θερμοπυλών - Ιτέας, η χιονόπτωση είναι πυκνή με τα εκχιονιστικά να προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο.
