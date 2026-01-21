Ευρωκοινοβούλιο: «Παγώνει» τη συμφωνία με την Mercosur

Έως και δύο χρόνια μπορεί να περάσουν μέχρι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να θέσει σε ψηφοφορία τη συμφωνία Ε.Ε. - Mercosur

Ευρωκοινοβούλιο: «Παγώνει» τη συμφωνία με την Mercosur

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακούν ομιλία της Προέδρου της Σλοβενίας Natasa Pirc Musar κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ολομέλειας στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, Τετάρτη 21 Μαΐου 2025

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέφερε ένα σημαντικό πλήγμα σήμερα στην συμφωνία της Ε.Ε. με τις χώρες της Mercosur, καθώς την έστειλε στο ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ελεγχθεί η νομιμότητά της.

Με οριακή πλειοψηφία μόλις 10 επιπλέον ψήφων οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να παραπέμψουν την συμφωνία Ε.Ε. με την Mercosur στο ανώτατο Δικαστήριο της Ε.Ε. Η σχετική πρόταση που εγκρίθηκε με χειροκροτήματα και επευφημίες από τους υποστηρικτές της, πήρε το «πράσινο φως» με 334 ψήφους υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές.

Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ψηφοφορία για την έγκριση της συμφωνίας έως ότου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκδώσει την γνωμοδότησή του. Αυτή η διαδικασία διαρκεί συνήθως από 18 έως και 24 μήμες και γι' αυτό η συμφωνία θα χρειαστεί να μείνει στον... πάγο έως δύο χρόνια για την έγκριση από το ευρωκοινοβούλιο.

Πλέον η καθυστέρηση προκαλεί το ερώτημα εάν τα εκτελεστικά όργανα της Ε.Ε. θα επιλέξουν να εφαρμόσουν προσωρινά τη συμφωνία με την Mercosur εν αναμονή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σε μία τέτοια περίπτωση θα μπουν σε τροχιά σύγκρουσης με το ευρωκοινοβούλιο.

Αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες έχουν δηλώσει, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εφαρμοστεί προσωρινά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για το εμπόριο. Ωστόσο, η βρετανική εφημερίδα εκτιμά ότι μία τέτοια απόφαση θα προκαλούσε σοβαρές πολιτικές αντιδράσεις και γι' αυτό θεωρείται εξαιρετικά απίθανη.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Politico, το αποτέλεσμα αποτελεί σημαντική ήττα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες που υποστηρίζουν τη συμφωνία, οι οποίες επιθυμούν να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με τις χώρες της Mercosur, δηλαδή την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Επιπλέον θεωρούν τη συμφωνία ως μία ιδανική ευκαιρία να αντισταθούν δυναμικά στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό είναι αυτογκόλ»

«Όσο περισσότερους εμπορικούς εταίρους έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο πιο ανεξάρτητοι είμαστε. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε τώρα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν που έκανε μία έκκληση στους ευρωπαίους νομοθέτες σήμερα την τελευταία στιγμή πριν την ψηφοφορία.

Ο Bernd Lange, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του ευρωκοινοβουλίου, καταδίκασε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

«Απολύτως ανεύθυνο. Αυτό είναι αυτογκόλ», έγραψε ο Lange στο X. Και συνέχισε: «Όσοι είναι κατά του #EU #Mercosur πρέπει να ψηφίσουν κατά στη διαδικασία συναίνεσης, αντί να χρησιμοποιούν τακτικές καθυστέρησης με το πρόσχημα της νομικής επανεξέτασης. Είναι πολύ επιζήμιο για τα οικονομικά μας συμφέροντα και τη θέση μας. Η Ομάδα της Ευρώπης βάζει τον εαυτό της σε θέση οφσάιντ».

«Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία Mercosur είναι λυπηρή. Αποτελεί εσφαλμένη εκτίμηση της γεωπολιτικής κατάστασης. Είμαστε πεπεισμένοι για τη νομιμότητα της συμφωνίας. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. Η συμφωνία πρέπει να τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή», δήλωσε Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Αρβανίτης: Νίκη των αγροτών της Αριστεράς

Σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της Left και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης κάνει λόγο για νίκη των αγροτών και της Αριστεράς και τονίζει ότι «καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει επιτέλους το Κοινοβούλιο και να μην προχωρήσει στην προσωρινή εφαρμογή της. Είναι θέμα δημοκρατίας».

Οι ευρωβουλευτές που κατέθεσαν την πρόταση, ζητούσαν «καθαρή θέση απέναντι στις πραξικοπηματικές πρακτικές με τις οποίες η Κομισιόν προσπαθεί να επιβάλει τη συμφωνία».

Διαδήλωση αγροτών πριν την συμφωνία

Χθες μερικές χιλιάδες αγρότες διαδήλωσαν έξω από την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι. Ο βασικός στόχος τους: η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία υπέγραψε το Σάββατο στην Παραγουάη την αμφιλεγόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις τέσσερις χώρες της Mercosur. Οι αγρότες την αποδοκίμασαν ενώ κάποιοι μετέφεραν ένα φέρετρο που είχε γραμμένο το όνομά της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

