Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

Το νερό είναι ένας πεπερασμένος πόρος και μετατρέπεται πλέον ολοένα και πιο συχνά σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δήλωσαν αναλυτές στο CNBC. Η ζήτηση νερού αναμένεται να ξεπεράσει την προσφορά έως και 40% το 2030, σύμφωνα με μια ιστορική έκθεση του 2023 για την οικονομία του νερού. Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα καιρικά πρότυπα και τις περιοχές με άφθονο νερό που στερεύουν. Ως αποτέλεσμα, χρειάζεται να μετακινηθεί περισσότερο νερό για να διασφαλιστεί η πρόσβαση.

Το γλυκό νερό χρησιμοποιείται σε όλα, από τη μεταποίηση έως τη γεωργία, και η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται και κατασκευάζονται κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες νερού. Καθώς το νερό θεωρείται ολοένα και περισσότερο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, οι αναλυτές εξετάζουν τα αποθέματα γλυκού νερού της Γροιλανδίας ως πιθανό πόρο. Η επικράτεια της Δανίας έχει αναγνωρίσει η ίδια το στρατηγικό δυναμικό και επιδιώκει εδώ και καιρό να αξιοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο.

«Οι δυνατότητες για το νερό είναι πολλαπλές, καθώς το καθαρό, γλυκό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο νερό και νερό για την παραγωγή τροφίμων, για παράδειγμα, αλλά και ως χύμα νερό για εργοστάσια, αγροκτήματα ή ως συμβολή στην παροχή χύμα νερού», σύμφωνα με δήλωση της κυβέρνησης της Γροιλανδίας στον ιστότοπό της . «Υπάρχουν πολλές δυνατότητες».

Η μεταβαλλόμενη ροή του νερού

Μόλις το 3% περίπου του παγκόσμιου νερού είναι γλυκό νερό, παρέχοντας τη βάση για κατάλληλο πόσιμο νερό, και μια ακόμη μικρότερη ποσότητα αυτού είναι εύκολα προσβάσιμη. «Ιστορικά, συνεχίζαμε να κάνουμε γεωτρήσεις όλο και πιο βαθιά στους υδροφόρους ορίζοντες, αλλά τώρα βρισκόμαστε στο σημείο όπου οι υδροφορείς δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να γίνει διήθηση στα επιφανειακά ύδατα», δήλωσε ο Noah Ramos, αναλυτής στην Alpine Macro με εξειδίκευση στην τεχνολογία υδάτων. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί πλέον να «βασιστεί κανείς» σε απλές γεωτρήσεις σε βάθος.

Ο εθνικισμός των πόρων έχει γίνει ένα «καθοριστικό» γεωπολιτικό παιχνίδι, είπε και αυτό περιλαμβάνει και το νερό. «Έτσι, το νερό έχει εγγενώς γίνει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή, τα έθνη που δεν το έχουν ως στρατηγικό πλεονέκτημα βρίσκονται σε καλύτερη θέση μακροπρόθεσμα» επειδή τα αναγκάζει να καινοτομήσουν, πρόσθεσε ο Ράμος. Επεσήμανε τη Μέση Ανατολή και τις επενδύσεις της σε τεχνολογίες όπως η αφαλάτωση, η οποία μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε πόσιμο νερό, και το Ισραήλ, το οποίο ανακυκλώνει το μεγαλύτερο μέρος του νερού του.

Ο μισός πλανήτης «διψάει»

Οι ΗΠΑ, η Νότια Αμερική και ο Καναδάς ιστορικά είχαν άφθονο νερό, αλλά αντιμετωπίζουν νέα επίπεδα λειψυδρίας, γεγονός που τις θέτει σε δύσκολη θέση, δήλωσε ο Ράμος. Βεβαίως, το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζει λειψυδρία για τουλάχιστον ένα μήνα το χρόνο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη δημόσια υγεία και την επισιτιστική ασφάλεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα ενισχύει τις υποδομές ύδρευσης . Οι επενδύσεις έφτασαν περίπου τα 182 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο το 2025 στο πλαίσιο της στρατηγικής της χώρας για το Εθνικό Δίκτυο Ύδρευσης, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση. Η χώρα έχει άνιση κατανομή νερού, όπως και οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έχουν τη δική τους στρατηγική για το νερό, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο «ανθεκτικότητας στο νερό» .

Αξιοποίηση του «παγωμένου κεφαλαίου»

Η πλειοψηφία του γλυκού νερού στον κόσμο είναι παγιδευμένη σε παγετώνες και παγοκαλύμματα, κυρίως στην Ανταρκτική και τη Γροιλανδία. Κάθε χρόνο, έως και 300 δισεκατομμύρια τόνοι νερού λιώνουν από το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση της περιοχής.

«Τα αποθέματα γλυκού νερού της Γροιλανδίας, ένα τεράστιο 10% όλων των αποθεμάτων που βρίσκονται στη Γη , μπορούν ως επί το πλείστον να θεωρηθούν ως παγωμένο κεφάλαιο και όχι ως άμεσα διαθέσιμη προμήθεια», δήλωσε στο CNBC ο Nick Kraft, ανώτερος αναλυτής που εργάζεται για το νερό, τη γεωργία και τις υπεύθυνες επενδύσεις στον Όμιλο Eurasia.

«Το νερό της Γροιλανδίας αποτελεί στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο και μια εξειδικευμένη επιχειρηματική ευκαιρία, αλλά δεν αποτελεί πρακτική βραχυπρόθεσμη λύση για την παγκόσμια πίεση ή ζήτηση νερού», είπε.

«Ελντοράντο» το νερό από τους πάγους που λιώνουν

Ωστόσο, ορισμένοι ελπίζουν να επωφεληθούν από το νερό των πάγων που λιώνουν καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται. Συγκεκριμένα, η Arctic Water Bank, μια νεοσύστατη εταιρεία, σχεδίαζε να κατασκευάσει ένα φράγμα για να συλλέγει το νερό από τους πάγους και να το εξάγει διεθνώς. Δεν είναι σαφές τι απέγινε η εταιρεία, αλλά δεν έχει κατασκευαστεί κανένα φράγμα.

Μια διαφορετική εταιρεία, η Inland Ice, το εμφιαλώνει ως πόσιμο νερό υψηλής καθαρότητας υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τoν Kraft. Πέντε επιχειρήσεις έχουν επί του παρόντος ενεργές άδειες 20 ετών , συμπεριλαμβανομένης της Greenland Water Bank, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον Ronald Lauder, τον δισεκατομμυριούχο κληρονόμο της Estée Lauder.

«Οι αρχές έχουν εξετάσει προτάσεις τόσο φιλόδοξες όσο η κατασκευή ενός φράγματος για την εξαγωγή νερού», δήλωσε ο Κraft. «Αλλά το πραγματικό ιστορικό είναι ενδεικτικό: αυτό που έχει συμβεί μέχρι στιγμής ήταν μικρές, premium εξαγωγές μπουτίκ, ενώ πολλές μεγαλύτερες ιδέες για εξαγωγές σε μεγάλη κλίμακα έχουν ανακοινωθεί και στη συνέχεια έχουν καθυστερήσει».

Σπίτια καλυμμένα από χιόνι φαίνονται στην ακτή ενός θαλάσσιου κόλπου στο Νουούκ της Γροιλανδίας AP/Evgeniy Maloletka

Η εξαγωγή νερού δεν είναι εύκολη λόγω του βάρους του, δήλωσε στο CNBC ο Erik Swyngedouw, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ που καλύπτει τη διασταύρωση των πόρων και της διακυβέρνησης. «Το κόστος είναι γιγαντιαίο», είπε. «Έχουν γίνει προσπάθειες για μεταφορά χύδην νερού [στο εξωτερικό]. Καμία από αυτές δεν ήταν βιώσιμη με κανέναν τρόπο».

Είναι σύνηθες να μεταφέρεται νερό δια ξηράς, είτε μέσω συστημάτων καναλιών είτε μέσω τεράστιων δικτύων υποδομών. Ωστόσο, έχει μεταφερθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως στη Βαρκελώνη το 2008 και το 2024 κατά τη διάρκεια σοβαρής ξηρασίας. «Είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά δύσκολο να βγάλεις χρήματα από το νερό, πολύ, πολύ δύσκολο. Παρά τα 20 χρόνια προσπαθειών ιδιωτικοποίησης του νερού, δεν υπήρξε μεγάλη επιτυχία», δήλωσε ο Swyngedouw.

Ενώ ορισμένες γεωπολιτικές εντάσεις έχουν περιλάβει διαφορές για το νερό — για παράδειγμα , τα σχέδια της Κίνας για το μεγαλύτερο φράγμα στον κόσμο προκάλεσαν ανησυχίες από την Ινδία και το Μπαγκλαντές — ο Swyngedouw δήλωσε ότι είναι πιο πιθανό να προκύψουν εσωτερικές τριβές λόγω της άνισης κατανομής του νερού.

Η εξέγερση στο Ιράν έγινε και λόγω ξηρασίας

«Είμαι βέβαιος ότι ένα μέρος της εξέγερσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν έχει να κάνει με την γιγαντιαία ξηρασία που μαίνεται εδώ και καιρό και καθιστά τη ζωή στο Ιράν εξαιρετικά δύσκολη», πρόσθεσε. Η χώρα βιώνει τον έκτο χρόνο ξηρασίας , με ορισμένες πόλεις να αντιμετωπίζουν τακτικές διακοπές στην πρόσβαση στο νερό.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι προς το συμφέρον μιας κυβέρνησης να εξασφαλίσει υδάτινους πόρους για την αποτροπή πολιτικών αναταραχών, ο Swyngedouw απάντησε ότι «δεν είναι όλες οι πολιτείες ίδιες».«Έτσι, το ιρανικό κράτος έχει παραμελήσει συστηματικά την παροχή αυτών των βασικών υποδομών, με τις συνέπειες που γνωρίζουμε, και το έχει κάνει αυτό για γεωπολιτικούς λόγους. Επενδύει όλα τα χρήματά του στον στρατό, αυτή είναι ουσιαστικά η επιλογή που είχαν», πρόσθεσε.

Ιρανοί διαδηλωτές κάνουν το σήμα της νίκης

Ο Swyngedouw ζήτησε από τις κυβερνήσεις να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή νερού ως δημόσια υπηρεσία. Ο Kraft πρόσθεσε: «Το νερό αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο — πιο κοντά σε κρίσιμες υποδομές παρά ως εμπόρευμα — καθώς η κλιματική αστάθεια και η αύξηση της ζήτησης μετατρέπουν την έλλειψη του νερού σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Αυτό πιθανότατα θα φέρει περισσότερα πρωτοσέλιδα σχετικά με το δυναμικό εξαγωγής νερού, αλλά δεν υποψιάζομαι ότι κάτι ουσιαστικό [θα] αλλάξει μέχρι το τέλος της δεκαετίας». «Ακόμα κι αν το γλυκό νερό της Γροιλανδίας δεν εξάγεται σε μεγάλη κλίμακα σύντομα, εξακολουθεί να έχει γεωπολιτική σημασία.»

