Ρόναλντ Λόντερ: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που έπεισε τον Τραμπ να ασχοληθεί με τη Γροιλανδία

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε έναν κορυφαίο βοηθό του για να συζητήσουν μια νέα ιδέα. «Ο Τραμπ με κάλεσε στο Οβάλ Γραφείο», δήλωσε στον Guardian ο Τζον Μπόλτον, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας το 2018. «Είπε ότι ένας εξέχων επιχειρηματίας μόλις είχε προτείνει στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία». Ήταν μια εξαιρετική πρόταση. Και προήλθε από έναν παλιό φίλο του προέδρου, ο οποίος στη συνέχεια απέκτησε επιχειρηματικά συμφέροντα στην επικράτεια της Δανίας.

Ο επιχειρηματίας, όπως έμαθε ο Μπόλτον, ήταν ο Ρόναλντ Λόντερ. Κληρονόμος μιας αυτοκρατορίας στον χώρο του μακιγιάζ - της παγκόσμιας μάρκας καλλυντικών Estée Lauder - γνώριζε τον Τραμπ, έναν επίσης πλούσιο Νεοϋορκέζο, για περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Μπόλτον είπε ότι συζήτησε την πρόταση για τη Γροιλανδία με τον Λόντερ. Μετά την παρέμβαση του δισεκατομμυριούχου, μια ομάδα του Λευκού Οίκου άρχισε να διερευνά τρόπους για να αυξήσει την επιρροή των ΗΠΑ στην τεράστια περιοχή της Αρκτικής που ελέγχεται από τη Δανία.

Η ανανεωμένη επιδίωξη της ιδέας του Λόντερ από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του είναι χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο πρόεδρος, είπε ο Μπόλτον. «Εκλαμβάνει ως αλήθεια μερικές πληροφορίες που ακούει από φίλους και δεν μπορείς να αλλάξεις τη γνώμη του». Η πρόταση φαίνεται να έχει κεντρίσει τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες του Τραμπ: οκτώ χρόνια αργότερα, σκέφτεται όχι μόνο να αγοράσει τη Γροιλανδία , αλλά ίσως και να την καταλάβει με τη βία.

Όπως πολλοί από όσους βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο, οι πολιτικές προτάσεις του Λόντερ φαίνεται να τέμνονται με τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Καθώς ο Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές του για κατάληψη της Γροιλανδίας, ο Λόντερ έχει συμφέροντα στην περιοχή. Επίσης έχει μερίδιο στην κοινοπραξία που φαίνεται να ώθησε τον Τραμπ να απαιτήσει μερίδιο των πόρων της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ουκρανίας.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι γνώρισε τον Τραμπ τη δεκαετία του 1960, όταν σπούδαζαν στην ίδια σχολή επιχειρήσεων με κύρος. Αφού εργάστηκε για την οικογενειακή επιχείρηση καλλυντικών, ο Λόντερ υπηρέτησε υπό τον Ρόναλντ Ρίγκαν στο Πεντάγωνο, στη συνέχεια ως πρέσβης στην Αυστρία, προτού θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, η οποία δεν ήταν επιτυχής, το 1989.

Όταν ο Τραμπ κέρδισε την προεδρία το 2016, ο Λόντερ δώρισε 100.000 δολάρια στην επιτροπή συγκέντρωσης χρημάτων του Trump Victory. Όταν η λογική του Τραμπ αμφισβητήθηκε το 2018, ο Λόντερ τον αποκάλεσε «άνθρωπο με απίστευτη διορατικότητα και νοημοσύνη». Την ίδια χρονιά, δήλωσε ότι βοηθούσε τον Τραμπ σε «μερικές από τις πιο περίπλοκες διπλωματικές προκλήσεις που μπορεί κανείς να φανταστεί».

Αυτό φαίνεται να περιελάμβανε και την προώθηση της ιδέας για την επέκταση στην Αρκτική. Την επόμενη χρονιά, η Wall Street Journal αποκάλυψε το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Οι ηγέτες της Δανίας εξέφρασαν αγανάκτηση. Ο Τραμπ απάντησε δημοσιεύοντας στο Twitter μια εικόνα ενός χρυσού Πύργου Τραμπ που υψώνεται πάνω από ένα χωριό, δίπλα στη λεζάντα: «Υπόσχομαι να μην το κάνω αυτό στη Γροιλανδία!»

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Η εμμονή του Τραμπ με τη Γροιλανδία παρέμεινε, όπως και του Λόντερ. Τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγο μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Λόντερ έσπευσε να τον υπερασπιστεί όταν ο πρόεδρος σκέφτηκε δημόσια μια στρατιωτική κατάληψη του μεγαλύτερου νησιού του κόσμου. «Η ιδέα του Τραμπ για τη Γροιλανδία δεν ήταν ποτέ παράλογη - ήταν στρατηγική», έγραψε ο Λόντερ στην New York Post.

Συνέχισε: «Κάτω από τον πάγο και τα βράχια της βρίσκεται ένας θησαυρός από στοιχεία σπανίων γαιών που είναι απαραίτητα για την τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα όπλα και τη σύγχρονη τεχνολογία. Καθώς ο πάγος υποχωρεί, αναδύονται νέες θαλάσσιες διαδρομές, αναδιαμορφώνοντας το παγκόσμιο εμπόριο και την ασφάλεια».

Με τη Γροιλανδία να βρίσκεται «στο επίκεντρο του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων», υποστήριξε ο Λόντερ, οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν μια «στρατηγική συνεργασία». Πρόσθεσε: «Έχω συνεργαστεί στενά με τους επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς ηγέτες της Γροιλανδίας εδώ και χρόνια για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων εκεί».

Από τότε που ο Λόντερ έστρεψε την προσοχή του Τραμπ στη Γροιλανδία το 2018, όπως ανέφεραν για πρώτη φορά οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι Πίτερ Μπέικερ και Σούζαν Γκλάσερ στο βιβλίο τους The Divider, ο δισεκατομμυριούχος των καλλυντικών φαίνεται να έχει επενδύσει πολλά από τα δικά του χρήματα στην Αρκτική.

Τα εταιρικά αρχεία δείχνουν ότι μια εταιρεία με διεύθυνση στη Νέα Υόρκη και ανώνυμους ιδιοκτήτες έχει κάνει αγορές στη Γροιλανδία τους τελευταίους μήνες. Μία από τις δραστηριότητές της είναι η εξαγωγή «πολυτελούς» νερού πηγής από ένα νησί στον κόλπο Baffin. Όταν μια δανέζικη εφημερίδα ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι η Lauder ήταν μεταξύ των επενδυτών, επικαλέστηκε έναν Γροιλανδό επιχειρηματία που συμμετείχε στην προσπάθεια. «Ο Λόντερ και οι συνάδελφοί του στην ομάδα επενδυτών έχουν πολύ καλή κατανόηση και πρόσβαση στην αγορά πολυτελείας», είπε.

Αυτή η ομάδα επενδυτών φέρεται επίσης να επιδιώκει να παράξει υδροηλεκτρική ενέργεια από τη μεγαλύτερη λίμνη της Γροιλανδίας για ένα χυτήριο αλουμινίου. Δεν είναι σαφές ποιες επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει μια κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ – μέσω εισβολής, αγοράς ή πειθούς – στα εμπορικά συμφέροντα του Λόντερ εκεί.

Μετά τα σχόλια του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται «απεγνωσμένα» τη Γροιλανδία, ο πρωθυπουργός της Δανίας προειδοποίησε ότι η στρατιωτική δράση ενός μέλους του ΝΑΤΟ εναντίον ενός άλλου θα διέλυε τη συμμαχία. Ο Τραμπ φαίνεται ασυγκίνητος. «Θα κάνουμε κάτι με τη Γροιλανδία», είπε την περασμένη εβδομάδα, «είτε με τον καλό τρόπο είτε με τον πιο δύσκολο». Μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, δήλωσε: «Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε την αμερικανική θέση. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος έχει την επιθυμία να κατακτήσει τη Γροιλανδία».

Η φαινομενική εμπλοκή του Λόντερ στη διαμόρφωση της πολιτικής των ΗΠΑ προσθέτει στα αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ και τον φαινομενικό πλουτισμό όσων βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο. Οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του Τραμπ, ο Ντον Τζούνιορ και ο Έρικ, έχουν συμμετάσχει σε μια παγκόσμια εκστρατεία για την απόκτηση χρημάτων από το Βιετνάμ μέχρι το Γιβραλτάρ .

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ AP

Επιμένουν ότι υπάρχει ένα «τεράστιο τείχος» μεταξύ των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και της θέσης του πατέρα τους ως του πιο ισχυρού άνδρα στον κόσμο. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ δήλωσε: «Ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ποτέ, ούτε θα εμπλακούν ποτέ, σε συγκρούσεις συμφερόντων». Ξένοι ηγέτες ωστόσο έχουν διευκολύνει τον πλουτισμό της πρώτης οικογένειας, ενώ μερικές φορές φαινομενικά έχουν εξασφαλίσει την εύνοια του προέδρου.

Ο Λόντερ, ωστόσο, φαινόταν για ένα διάστημα να έχει πάρει αποστάσεις από τον παλιό του φίλο. Το 2022, ενώ δεν υπηρετούσε ο Τραμπ φιλοξένησε τον ακροδεξιό Νικ Φουέντες στο κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο. Ο Λόντερ, επικεφαλής του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου, συμμετείχε στην καταδίκη. «Ο Νικ Φουέντες είναι ένας λυσσαλέος αντισημίτης και αρνητής του Ολοκαυτώματος, απλά και ξεκάθαρα», είπε . «Είναι αδιανόητο να συνεργαστεί κανείς μαζί του».

Αλλά μόλις ο Τραμπ ανέκτησε τον Λευκό Οίκο, ο Λόντερ επανέλαβε την οικονομική του υποστήριξη. Τον Μάρτιο του 2025, έδωσε 5 εκατομμύρια δολάρια στην Maga Inc, μια επιχείρηση συγκέντρωσης χρημάτων για το κίνημα του Τραμπ. Τον επόμενο μήνα, φέρεται να ήταν μεταξύ των καλεσμένων σε ένα αποκλειστικό δείπνο υπό το φως των κεριών με τον πρόεδρο. Τα εισιτήρια κόστιζαν 1 εκατομμύριο δολάρια το καθένα, πληρωτέα στην Maga Inc. Μέχρι τότε, τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Λόντερ φάνηκαν για άλλη μια φορά να επικαλύπτονται με την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Μια διαρροή επιστολής του Νοεμβρίου 2023 που έστειλε ο επικεφαλής της TechMet, μιας εταιρείας εξόρυξης, στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατονόμαζε την Lauder ως μέρος μιας κοινοπραξίας που ελπίζει να εκμεταλλευτεί ένα κοίτασμα λιθίου στη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο. Ο Λόντερ είχε δηλώσει τότε ότι δεν είχε συζητήσει τα ουκρανικά ορυκτά με τον ίδιο τον Τραμπ, αλλά είχε «εγείρει το ζήτημα με ενδιαφερόμενους φορείς στις ΗΠΑ και την Ουκρανία για πολλά χρόνια μέχρι σήμερα». Κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι συμμετείχαν σε μια εκστρατεία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο των τεράστιων πόρων της Ουκρανίας. Ο Τραμπ έγινε ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της.

Εβδομάδες μετά τις δωρεές της Lauder στην Maga Inc, η Ουάσινγκτον και το Κίεβο υπέγραψαν συμφωνία για την κοινή εκμετάλλευση των ορυκτών της Ουκρανίας. Αυτό συνέβαλε σε κάποιο βαθμό στη διατήρηση της υποστήριξης του Τραμπ προς την Ουκρανία μετά την τηλεοπτική του επίθεση στο Οβάλ Γραφείο εναντίον του Ζελένσκι για αυτό που έκρινε ανεπαρκή ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Το κοίτασμα λιθίου ήταν το πρώτο που τέθηκε σε δημοπρασία στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα ορυκτά. Αυτόν τον μήνα, η κοινοπραξία Lauder φέρεται να την κέρδισε . Η TechMet, η εταιρεία που ηγείται της κοινοπραξίας, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η Lauder.

Πηγή: Guardian

Διαβάστε επίσης