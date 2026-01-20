Τραμπ: «Ηλιθιότητα» το σχέδιο της Βρετανίας να παραδώσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος

Το αρχιπέλαγος Τσάγκος είναι μια συστάδα 65 νησιών και 7 ατολών στο κέντρο του Ινδικού Ωκεανού και μέχρι πρόσφατα ανήκαν στη Βρετανία, ένα απομεινάρι της κάποτε αποικιοκρατικής κυριαρχίας της στην περιοχή. Πέρυσι, η Βρετανία ανακοίνωσε πως θα το παραχωρήσει στον Μαυρίκιο, το κοντινότερο νησιωτικό κράτος, το οποίο το διεκδικούσε για πολλές δεκαετίες.

Όταν ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε υπογράψει τη συμφωνία στις 22 Μαΐου του 2025 , ο Στάρμερ δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ χαιρέτισε τη συμφωνία μαζί με άλλους συμμάχους, επειδή βλέπουν τη στρατηγική σημασία αυτής της βάσης και ότι δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε το έδαφος σε άλλους που θα επιδιώξουν να μας βλάψουν».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε επίσης χαιρετίσει τη συμφωνία γράφει το BBC, εκδίδοντας ανακοινωθέν σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ «εξέφρασε την υποστήριξή του για αυτό το μνημειώδες επίτευγμα». Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συμφωνία «αντανακλά τη διαρκή δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου». «Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στον Ινδικό Ωκεανό και πέρα ​​από αυτόν», πρόσθεσε.

Η συμφωνία ακολούθησε την επίσκεψη του Στάρμερ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο ,κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήταν έτοιμος να υποστηρίξει τη συμφωνία Τσάγκος. «Μιλούν για μια πολύ μακροπρόθεσμη, ισχυρή μίσθωση, μια πολύ ισχυρή μίσθωση, περίπου 140 ετών στην πραγματικότητα», είπε τότε ο Τραμπ. «Αυτό είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι θα είμαστε διατεθειμένοι να συμφωνήσουμε με τη χώρα σας».

Η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social

«Σοκαριστικά, ο "λαμπρός" σύμμαχος μας στο ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδιάζει αυτή τη στιγμή να παραχωρήσει το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, την τοποθεσία μιας ζωτικής σημασίας στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ, στον Μαυρίκιο, και μάλιστα χωρίς κανένας απολύτως λόγο»

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κίνα και η Ρωσία έχουν παρατηρήσει αυτή την πράξη απόλυτης αδυναμίας. Αυτές είναι διεθνείς δυνάμεις που αναγνωρίζουν μόνο δύναμη, γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπό την ηγεσία μου, τώρα, μετά από μόλις ένα χρόνο, χαίρουν σεβασμού όπως ποτέ άλλοτε».

«Η παραχώρηση εξαιρετικά σημαντικής γης από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πράξη μεγάλης ηλιθιότητας και είναι ένας ακόμη σε μια πολύ μακρά σειρά λόγων εθνικής ασφάλειας για τους οποίους η Γροιλανδία πρέπει να αποκτηθεί.»

«Η Δανία και οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοί της πρέπει να κάνουν το σωστό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ.Τραμπ». Πέρυσι, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ήταν έτοιμος να υποστηρίξει τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου για την παραχώρηση της κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο.

Τι είναι η συμφωνία με τα Νησιά Τσάγκος;

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε σε συμφωνία πέρυσι για την παραχώρηση της κυριαρχίας του επί των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο μιας βρετανικο-αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, το μεγαλύτερο νησί της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ λέει ότι η 99ετής συμφωνία μίσθωσης του Ντιέγκο Γκαρσία θα κοστίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο 101 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Τα νησιά αποσχίστηκαν από τον Μαυρίκιο το 1965, όταν ο Μαυρίκιος ήταν ακόμα βρετανική αποικία. Η Βρετανία αγόρασε τα νησιά για 3 εκατομμύρια λίρες, αλλά ο Μαυρίκιος ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε παράνομα να τα παραχωρήσει στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την απόκτηση ανεξαρτησίας.

Η Βρετανία κάλεσε τις ΗΠΑ να κατασκευάσουν μια στρατιωτική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους. Μερικοί από αυτούς τους κατοίκους κατέληξαν στον Μαυρίκιο και τις Σεϋχέλλες, αλλά άλλοι εγκαταστάθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στο Κρόλεϊ του Δυτικού Σάσεξ.

