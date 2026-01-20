Κρίση στη Γροιλανδία: Στο φως τα SMS που αντάλλαξε ο Τραμπ με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας

Σε μία τεταμένη συγκυρία λόγω των διεκδικήσεων της κυβέρνησης Τραμπ στη Γροιλανδία, η νορβηγική κυβέρνηση -βάσει του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης της χώρας- έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ του Νορβηγού πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στόρε και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, το εμπόριο και το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Στόρε είπε ότι έστειλε το αρχικό μήνυμα κειμένου εκ μέρους του ίδιου και του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος αναφέρεται ως «Άλεξ».



Μήνυμα κειμένου από τον πρωθυπουργό Στόρε προς τον πρόεδρο Tραμπ στις 18 Ιανουαρίου στις 3:48 μ.μ (ώρα Όσλο):

«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ - σχετικά με την επαφή πέρα ​​από τον Ατλαντικό - για τη Γροιλανδία, τη Γάζα, την Ουκρανία - και την χθεσινή σας ανακοίνωση για τους δασμούς. Γνωρίζετε τη θέση μας σε αυτά τα ζητήματα.

O πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε AP

Πιστεύουμε όμως ότι όλοι πρέπει να εργαστούμε για να το αντιμετωπίσουμε αυτό και να αποκλιμακώσουμε - συμβαίνουν τόσα πολλά γύρω μας όπου πρέπει να σταθούμε ενωμένοι. Προτείνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας αργότερα σήμερα - και με τους δύο μας ή ξεχωριστά - δώστε μας μια υπόδειξη για το τι προτιμάτε! Με εκτίμηση, Άλεξ και Τζόνας»

Μήνυμα κειμένου από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον πρωθυπουργό Στόρε στις 18 Ιανουαρίου στις 4:15 μ.μ (ώρα Όσλο):

«Αγαπητέ Γιόνας, δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησα τουλάχιστον 8 πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχουν «δικαίωμα ιδιοκτησίας» ούτως ή άλλως; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, μόνο ότι ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε και εμείς πλοία που προσάραξαν εκεί.

Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή του, και τώρα, το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας. Ευχαριστώ! πρόεδρος Ντόναλντ Τζον Τραμπ»

