Βόλος: Με αλεξίσφαιρο και με σκυμμένο το κεφάλι έφτασε στον εισαγγελέα ο συζυγοκτόνος

Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με σκυμμένο το κεφάλι οδηγήθηκε ο 40χρονος συζυγοκτόνος στο Βόλο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στον εισαγγελέα στις 11:30 το πρωί της Κυριακής (24/08).

Ο 40χρονος δράστης της δολοφονίας, ο οποίος εμφανίζεται αμετανόητος για την πράξη του, δεν απάντησε στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων και παρέμεινε σιωπηλός με κατεβασμένο το κεφάλι.

Η μεταγωγή του στον Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο του Βόλου.

Στον 40χρονο αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εντόπισε ένας περίοικος να κοιμάται πίσω από θάμνους.

Άμεσα ενημέρωσε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις. Αφού αποκλείστηκε ο χώρος επενέβησαν αστυνομικοί και τον ακινητοποίησαν.

Ο 40χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση, ενώ ήταν εμφανώς καταβεβλημένος.

Το σημείο που εντοπίστηκε είναι πολύ κοντά στο σπίτι του, 200 μέτρα από το σπίτι όπου δολοφόνησε τη σύζυγό του.

