Πάτρα: Η μοιραία συνάντηση πριν τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς - Τη χτυπά και πέφτει αναίσθητη

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα, τον Νοέμβριο του 2024, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Σημειώνεται ότι σήμερα, Παρασκευή (10/10), στο δικαστήριο της Αμαλιάδας ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση, με βασικό κατηγορούμενο τον 50χρονο πρώην σύντροφό της.

Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε η ΕΡΤ, φαίνεται η άτυχη γυναίκα να βγαίνει από ξενοδοχείο και να στέκεται για λίγο στο πάρκινγκ, λίγο πριν δεχθεί επίθεση από τον σύντροφό της. Από τα χτυπήματα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, μπήκε στην εντατική και λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Οι γονείς της τότε πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά της.

Η μοιραία νύχτα

Το βίντεο καταγράφει όσα συνέβησαν στον χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το βράδυ. Στις 00:07 φτάνει η Γαρυφαλλιά και λίγο αργότερα ο σύντροφός της. Ο άνδρας φεύγει πρώτος και ακολουθεί η γυναίκα.

Λίγο μετά, η Γαρυφαλλιά κατεβαίνει ξανά, κοιτάζει γύρω της διστακτικά και κατευθύνεται προς την έξοδο του πάρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο πρώην σύντροφός της και οι δυο τους συνομιλούν για λίγο. Στη συνέχεια κινούνται πίσω από ένα λεωφορείο, όπου η κάμερα δεν έχει οπτική επαφή. Όταν η γυναίκα επανεμφανίζεται στο πλάνο, φαίνεται να έχει δεχθεί χτύπημα στο πρόσωπο και σωριάζεται αναίσθητη στο έδαφος.

Ο δράστης προσπαθεί να τη συνεφέρει, τη σηκώνει και τη ταρακουνά, ενώ λίγο αργότερα πλησιάζει ένας περαστικός και ο άνδρας ζητά τη βοήθειά του για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Αρχικά, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τη βρήκε τραυματισμένη και προσπάθησε να τη βοηθήσει. Ωστόσο, από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους. Η γυναίκα είχε καταφύγει στο ξενοδοχείο για να μείνει εκεί το βράδυ, όμως ο σύντροφός της την ακολούθησε, την περίμενε και, αφού συναντήθηκαν, τη χτύπησε με κλωτσιά στο κεφάλι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η Γαρυφαλλιά μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά της. Η οικογένειά της, μέσα στον πόνο της, αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.