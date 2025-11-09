Καστοριά: Ένα πετροκούναβο προκάλεσε blackout στο μισό νομό

Μία ιδιαίτερα ασυνήθιστη αιτία προκάλεσε το εκτεταμένο blackout που ταλαιπώρησε χιλιάδες κατοίκους του νομού Καστοριάς τα ξημερώματα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου.

Αρχικά, η μαζική διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε περίπου στη 1:00 π.μ. και διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, αποδόθηκε σε σοβαρή τεχνική βλάβη στον υποσταθμό ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ που έσπευσαν να εντοπίσουν και να επιδιορθώσουν τη βλάβη στον υποσταθμό του Δισπηλιού Καστοριάς, ανακάλυψαν ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από ένα πετροκούναβο.

Το μικρό θηλαστικό, μπλέχτηκε στον εξοπλισμό του υποσταθμού, προκαλώντας βραχυκύκλωμα. Δυστυχώς, το ζώο υπέστη ηλεκτροπληξία και ο υποσταθμός βγήκε εκτός λειτουργίας, βυθίζοντας στο σκοτάδι την πόλη του Άργους Ορεστικού και δεκάδες χωριά του Δήμου Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να αποκαταστήσουν τη ζημιά και επανέφεραν την ηλεκτροδότηση, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε ολόκληρη την περιοχή.