Χανιά: Τροχαίο ατύχημα με όχημα που μετέφερε αγωνιστικό αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής (9/11) στα Χανιά και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Σούδας.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο χωρίς να υπάρχει τραυματισμός, ενώ το ένα εκ των δύο μετέφερε αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν στα τρία αυτοκίνητα προκλήθηκαν υλικές ζημιές ενώ υπήρξε για κάποια ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Δείτε τις φωτογραφίες του zarpanews.gr:

