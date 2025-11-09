Βόλος: «Φακελάκια» για ελέγχους πλοίων έπαιρνε ο Λιμενικός που συνελήφθη για ασέλγεια

Ο 58χρονος λιμενικός είψε πάρει «μίζα» ύψους 5.000 ευρώ για να μην κάνει έλεγχο σε πλοίο

Βόλος: «Φακελάκια» για ελέγχους πλοίων έπαιρνε ο Λιμενικός που συνελήφθη για ασέλγεια
Eurokinissi
Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου σε βάρος 58χρονου ανώτερου αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Βόλου, για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων μαθητών Ρομά.

Ο 58χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ έλαβε προθεσμία και η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Ο 58χρονος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στο Λιμενικό Σώμα, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει και Λιμενάρχης σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος για την σύλληψη του αξιωματικού αναφέρει ότι ο 58χρονος αξιωματικός αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία και δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσε με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Πιο συγκεκριμένα, ο αξιωματικός του Λιμενικού φέρεται μάλιστα να έλαβε 5.000 ευρώ από ιδιώτη προκειμένου να μην γίνει έλεγχος σε πλοίο. Στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, εμπλέκεται και έτερος αξιωματικός του Σώματος.

Η ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος

«Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενώ συγκατηγορούμενός του για συνέργεια στο εν λόγω αδίκημα τυγχάνει και ένας ιδιώτης.

Επιπλέον, ο ανωτέρω Αξιωματικός, έτερος ιδιώτης και ακόμη ένας Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσαν με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε να επιβιβάζει σε μοτοσικλέτα δύο ανήλικους τους οποίους μετέφερε σε πολυκατοικία.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και από την επακόλουθη προανάκριση διακριβώθηκε η πρόθεση εκ μέρους του Αξιωματικού της τέλεσης του αδικήματος της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, έναντι αμοιβής, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, κατά το παρελθόν, ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, έναντι χρηματικής αμοιβής, σε βάρος των ίδιων ανηλίκων, καθώς και ενός ακόμη, ενώ σε μία περίπτωση συνέδραμε στην πράξη ο συγκατηγορούμενός του.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και το όχημα του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα θέσεων αυτοκινήτου, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η τέλεση και άλλων αξιόποινων πράξεων, που αφορούν λήψη αθέμιτου χρηματικού ωφελήματος ύψους 5.000 ευρώ από ιδιώτη για τη μεσολάβηση σε υπηρεσιακές ενέργειες αντίθετες προς τα καθήκοντά του, καθώς και παράλειψη διενέργειας ελέγχου σε κατάπλου πλοίου, με τη συμμετοχή έτερου Αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».

