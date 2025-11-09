Πώς συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ. τον αξιωματικό του Λιμενικού για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικους

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.

Πώς συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ. τον αξιωματικό του Λιμενικού για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικους
Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Για συνέργεια στο ίδιο αδίκημα κατηγορείται και ένας ιδιώτης.

Παράλληλα, ο συλληφθείς αξιωματικός, ένας ακόμη αξιωματικός του Λιμενικού και ένας ιδιώτης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, αδικήματα που φέρεται να τελέστηκαν με αφορμή ελέγχους σε πλοία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από καταγγελία οργανώθηκε επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου, να επιβιβάζει σε μοτοσικλέτα δύο ανήλικους και να τους μεταφέρει σε πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, διαπιστώνοντας πρόθεση τέλεσης γενετήσιας πράξης έναντι αμοιβής, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο αξιωματικός είχε στο παρελθόν εμπλακεί και σε άλλες γενετήσιες πράξεις έναντι χρηματικής αμοιβής, με τα ίδια ανήλικα άτομα και έναν ακόμη ανήλικο, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να είχε συνεργό τον συγκατηγορούμενό του.

Κατά τις έρευνες στην οικία και το όχημα του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα καθισμάτων αυτοκινήτου, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εξετάσεις.

Επιπλέον, από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο ίδιος αξιωματικός φέρεται να είχε λάβει αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα ύψους 5.000 ευρώ από ιδιώτη, για μεσολάβηση σε υπηρεσιακές ενέργειες αντίθετες προς τα καθήκοντά του, καθώς και να είχε παραλείψει τη διενέργεια ελέγχου σε κατάπλου πλοίου, με τη συμμετοχή άλλου αξιωματικού του Λιμενικού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

