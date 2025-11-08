Συνελήφθη λιμενικός στον Βόλο – Ερευνάται για ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής

Στη σύλληψη ενός αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος στον Βόλο οδήγησαν οι εντατικές και υπό μυστικότητα έρευνες του σώματος των «Αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Καταγγελίες που έφτασαν στο Σώμα της ΕΛΑΣ ήθελαν τον λιμενικό να έχει έρθει σε επαφή με ανήλικους Ρομά, με τους οποίους έδινε ραντεβού, μετά από συμφωνία αμοιβής.

Τα τελευταία 24ωρα στη πόλη του Βόλου μετέβη ομάδα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ (περίπου 20 άτομα) και υπό μυστικότητα ερεύνησαν εξονυχιστικά τις σοβαρές καταγγελίες, έχοντας υπό διακριτική επιτήρηση τον λιμενικό, ο οποίος ονοματιζόταν στις καταγγελίες.

Οι πληροφορίες θέλουν ο εν ενεργεία λιμενικός φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα παιδιά Ρομά και να τους έδινε χρηματικό ποσό, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αρρωστημένες σεξουαλικές ορέξεις του.

Μάλιστα όπως αναφέρουν πληροφορίεςς από τοπικά μέσα ενημέρωσης ο λιμενικός είναι οικογενειάρχης και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών και φέρεται να ασελγούσε σε δύο ανήλικα παιδιά Γυμνασίου για περισσότερους από έξι μήνες, τα οποία «επιβράβευε» με πεντάευρα και δεκάευρα. Ο λιμενικός φέρεται να έπαιρνε από το σχολείο τους και να τα μετέφερε με την μηχανή του σε ιδιόκτητη κατοικία. «Εδειχνε να μην τον νοιάζει εάν θα γίνει αντιληπτός. Ηταν άνετος», αναφέρουν οι πρώτες μαρτυρίες.

Οι έρευνες οδήγησαν νωρίτερα σήμερα στον εντοπισμό και στη σύλληψή του με την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών ορισμένα από τα φερόμενα ανήλικα θύματά του επιβεβαίωσαν το αληθές όσων καταγγέλθηκαν.

Ο λιμενικός, ο οποίος κρατείται, θα οδηγηθεί αύριο στον Εισαγγελέα Βόλου, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν ανοιχτές για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr, gegonota.news

