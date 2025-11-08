Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Ο συνοδηγός εκσφενδονίστηκε μετά τη σύγκρουση και έπεσε σε γκρεμό
Το ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Σαββάτου
Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, γύρω στις 2:30 στον Ομπλό έξω από την Πάτρα.
Όπως αναφέρει το pelop.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε, με αποτέλεσμα ο άνδρας που καθόταν στη θέση αυτή να εκσφενδονιστεί εκτός οχήματος και να πέσει σε γκρεμό.
Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Από την Τροχαία διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
