Κίνηση: Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή  την Κυριακή λόγω του Μαραθωνίου

Newsbomb

Κίνηση: Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
11'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής των δύο αγώνων 5 χιλιομέτρων που έγιναν στο πλαίσιο του 42ου αυθεντικού Μαραθώνιου Αθηνών.

Να σημειωθεί ότι το απόγευμα του Σαββάτου σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας αλλά και στον Κηφισό.

Δείτε Live την κίνηση στους δρόμους

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αύριο Κυριακή:

  • Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 04.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025.
  • Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025.
  • Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας και ορίου ταχύτητας την Κυριακή 9-11-2025:
  • Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 00΄- 08.00΄:

Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών.

Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

  • Καθορισμός και των δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας της Λ. Κάτω Σουλίου στο ρεύμα προς Λ. Μαραθώνος, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 00΄ – 08.00΄.
  • Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.
  • Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των λεωφορείων και των Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεταφοράς των αθλητών, θα πραγματοποιείται μέσω των κάτωθι οδικών διαδρομών:

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:

Λ. Μαραθώνος – είσοδος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα της Λ. Μαραθώνος – αριστερά Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – συνέχεια Λ. Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος) προς Αθήνα.

Τα λεωφορεία που θα παραμείνουν στον δημοτικό χώρο στάθμευσης της οδού Αγίας Μαρίνας μετά την αποβίβαση των αθλητών θα στρίψουν αριστερά στην Λ. Κάτω Σουλίου (αριστερή λωρίδα προς Κάτω Σούλι) και στη συνέχεια θα στρίψουν δεξιά στην ανώνυμη ασφάλτινη οδό (κατάστημα PET ΚΛΗΜΗΣ) και θα σταθμεύσουν στα δυο δημοτικά πάρκινγκ.

Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Αθήνα):

Λ. Μαραθώνος – Κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα – δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – δεξιά Αγ. Μαρίνας – δεξιά Ελευθερίας – αριστερά Δημοσθένους – δεξιά Αγ. Παντελεήμονα – αριστερά Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μαραθώνος.

Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Λίμνη Μαραθώνα):

Λ. Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – αριστερά Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου – δεξιά Λ. Μαραθώνος.

  • Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 9-11-2025:
  • Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 00΄13.30΄.
  • Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 00΄13.30΄.
  • Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 00΄10.30΄.
  • Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 30΄ 15.00΄.
  • Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 00΄16.45΄.
  • Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 30΄18.30΄.
  • Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 00΄- 13.30΄.
  • Χρ. Σμύρνης,στο τμήμα της μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) και της οδού Μιλήτου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 00΄- 13.30΄.
  • Σπηλαίου Πανός, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την 12:00΄ ώρα της 8-11-2025 έως την 13:30΄ ώρα της 9-11-2025.
  • Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 00΄- 15.00΄.
  • Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 00΄- 16.30΄.
  • Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄-16.00΄.
  • Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:
  • Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  • Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  • Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9112025:
  • Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.
  • Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.
  • Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 06.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:
  • Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.
  • Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.
  • Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.
  • Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.
  • Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:
  • Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
  • Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
  • Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
  • Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου).
  • Λ. Μαραθώνος & Αγίου Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).
  • Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).
  • Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμου Αγ. Παρασκευής).
  • Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής).
  • Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμου Αθηναίων).
  • Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμου Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • ΠΕΖΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ και οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, όπως πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skateboards), αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα κ.λ.π.) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, κατά τις ώρες που διεξάγεται ο αγώνας.
  • Επιπροσθέτως, τα οχήματα της διοργάνωσης υποχρεούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

  • Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:

Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη κ.λπ.

  • Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο πόλεως Αθηνών:

Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.

  • Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Νότια Προάστια:

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος κ.λπ. ή

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης κ.λπ.

  • Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):

Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λ. Καραμανλή – Λ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λ. Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:

  • Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:

Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού – Κλεισθένους κ.λπ.

  • Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:

Δεξιά Λ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν τον Κόμβο Σταυρού) – δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου – αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.

  • Προς Νότια Προάστια:

Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λ. Λαυρίου – δεξιά Λ. Κορωπίου/Βάρης κ.λπ.

  • Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:

Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.

  • Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

Περισσότερες διευκρινίσεις/πληροφορίες θα παρέχονται το Σάββατο 8-11-2025 κατά τις ώρες 12.00’ έως 22.00’ και την Κυριακή 9-11-2025 κατά τις ώρες 06.00΄ έως 20.00΄, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου στα τηλέφωνα:

  • 210 8708 237,
  • 210 8708 238,
  • 210 8708 239.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έλαβε τιμητικό μετάλλιο από τον Δήμο Ύδρας - Παρών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της Hellenic Train με 230 επιβάτες

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ελιές

22:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Οριστικό! Εκτός ATP Finals ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Πάει Τορίνο ο Μουζέτι

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στον Βόλο: Συνελήφθη αξιωματικός του Λιμενικού - Ερευνάται για ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ταχιάος: Σε εξέλιξη οι εργασίες στις πληγείσες από τον «Daniel» γέφυρες της Θεσσαλίας

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Ο συνοδηγός εκσφενδονίστηκε μετά τη σύγκρουση και έπεσε σε γκρεμό

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Είναι νωρίς για εμάς, έχουμε δείξει καλά δείγματα»

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη - Διέσωσε έναν πατέρα και την κόρη του στη θάλασσα - «Υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας»

22:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν με περιπετειώδη τρόπο δύο αλλοδαποί για τη δολοφονία 31χρονου στην Αττική

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Τρόμος στο Ελ Ομπέιντ, εν όψει επίθεσης από τους παραστρατιωτικούς

22:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Σπουδαίο «διπλό» το Μαρούσι, νίκη «ανάσα» ο Άρης

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

21:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίο στέλεχος της ΕΟΚ ερευνάται από την ΑΑΔΕ

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Οπλοφορούσε έξω από μπαρ και συνελήφθη - Είχε και ναρκωτικά στο σπίτι του

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η διαμάχη για τα βοσκοτόπια και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το «οικογενειακό συμβούλιο» που άναψε το φυτίλι  της βόμβας

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Οι ρωσικές δυνάμεις έτοιμες να καταλάβουν το Ποκρόφσκ - Νίκη με μεγάλο συμβολισμό και βαρύ κόστος

21:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Συγκλονιστικός Τζόκοβιτς – «Σε αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ»!

21:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βραβεία αριστείας σε εξέχοντες ομογενείς από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η διαμάχη για τα βοσκοτόπια και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το «οικογενειακό συμβούλιο» που άναψε το φυτίλι  της βόμβας

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: Ο Μητσοτάκης με διέγραψε άρον άρον - Υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα η ΝΔ

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στον Βόλο: Συνελήφθη αξιωματικός του Λιμενικού - Ερευνάται για ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής

21:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίο στέλεχος της ΕΟΚ ερευνάται από την ΑΑΔΕ

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη - Διέσωσε έναν πατέρα και την κόρη του στη θάλασσα - «Υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας»

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Mέσα στην υπόγεια φυλακή του Ισραήλ, όπου οι Παλαιστίνιοι κρατούνται χωρίς να βλέπουν ποτέ το φως του ήλιου

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Η θαρραλέα 11χρονη που στάθηκε μπροστά στον Πούτιν για τον τραυματισμένο θείο της στον πόλεμο της Ουκρανίας

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Ο συνοδηγός εκσφενδονίστηκε μετά τη σύγκρουση και έπεσε σε γκρεμό

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear, Κουέντιν Γουίλσον

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου

22:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν με περιπετειώδη τρόπο δύο αλλοδαποί για τη δολοφονία 31χρονου στην Αττική

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Μόρνου στερεύει, το Κάλλιο επιστρέφει στην επιφάνεια - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

18:12LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Ορφέας και Άννα παντρεύονται

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ