Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης

Σε νέα διάσωση μεταναστών προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι οι λιμενικές αρχές.

Όλα ξεκίνησαν όταν φουσκωτή λέμβος στο οποίο επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι εντοπίστηκε θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Στο σκάφος επέβαιναν 31 άτομα (26 άντρες, 2 γυναίκες και 3 ανήλικοι) τα οποία μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή περιπολικού σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Γαύδου και στη συνέχεια στη Χώρα Σφακίων. Με συνοδεία στελεχών του λιμενικού οδηγήθηκαν στην Αγυιά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν σε ξύλινη λέμβο 61 άτομα (60 άντρες και 1 γυναίκα) στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο λιμάνι της Γαύδου και στη συνέχεια με περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη Χώρα ΣφακίωΝ και με συνοδεία στελεχών του λιμενικού οδηγήθηκαν στην Αγυιά.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και την σύλληψη των διακινητών τους.

