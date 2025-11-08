Χανιά: Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης - Κατέρρευσαν τμήματα μπαλκονιών από οικοδομή πάνω σε οχήματα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/11) στην οδό Κυδωνίας στο κέντρο της πόλης των Χανίων όταν τμήματα μπαλκονιών από οικοδομή κατέρρευσαν πάνω σε οχήματα.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, από τα μπάζα που έπεσαν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητα και μηχανάκια που ήταν σταθμευμένα στο σημείο, ενώ από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός πολίτη.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες εικόνες από το σημείο που έγινε η κατάρρευση:

Σημειώνεται ότι κομμάτια από οικοδομικά υλικά έπεσαν και πάνω σε στύλο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή ρεύματος ενώ στο σημείο βρέθηκε η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Δείτε επίσης το βίντεο:

