Ρόδος: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με πατίνι - Στο Νοσοκομείο τρία άτομα

Τροχαίο ατύχημα με συνολικά τρεις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (7/11) στην πόλη της Ρόδου, όταν μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα να συγκρούεται με ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ανήλικος

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ επί της οδού Δημοκρατίας, όπου κινούνταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο 21χρονος οδηγός και ο 22χρονος επιβάτης. Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε 14χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επίσης κινούνταν στο οδόστρωμα.

Ως αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν και οι 3 εμπλεκόμενοι του ατυχήματος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας Ρόδου, που διερευνούν τα αίτια του νέου αυτού ατυχήματος, συνέλαβαν τη μητέρα του 14χρονου αλλοδαπού με το πατίνι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

