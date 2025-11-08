Νίκος Ρωμανός: Παρατείνεται για έξι μήνες η προφυλάκισή του για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους
Σύμφωνα με την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό, ενώ ο εισαγγελέας είχε προτείνει την αντικατάσταση της προφυλάκισής του με κατ’ οίκον περιορισμό και βραχιολάκι, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε με βούλευμά του να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες η προφυλάκιση του Νίκου Ρωμανού και των υπόλοιπων κατηγορουμένων στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους, παρότι η εισήγηση του εισαγγελέα Πρωτοδικών ήταν διαφορετική.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό, ενώ ο εισαγγελέας είχε προτείνει την αντικατάσταση της προφυλάκισης με κατ’ οίκον περιορισμό και βραχιολάκι, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση και να παραταθεί η κράτησή του για έξι ακόμη μήνες.