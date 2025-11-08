Νίκος Ρωμανός: Παρατείνεται για έξι μήνες η προφυλάκισή του για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε με βούλευμά του να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες η προφυλάκιση του Νίκου Ρωμανού και των υπόλοιπων κατηγορουμένων στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους, παρότι η εισήγηση του εισαγγελέα Πρωτοδικών ήταν διαφορετική.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό, ενώ ο εισαγγελέας είχε προτείνει την αντικατάσταση της προφυλάκισης με κατ’ οίκον περιορισμό και βραχιολάκι, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση και να παραταθεί η κράτησή του για έξι ακόμη μήνες.