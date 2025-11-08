Συναγερμός στην Πάτρα: Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων

Δείτε εικόνες από το σημείο

Newsbomb

Συναγερμός στην Πάτρα: Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων που βρίσκεται στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Πάτρα - ΤΩΡΑ: Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων - ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ

Στο σημείο σπεύδει μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό.

Πηγή: tempo24.news

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:46ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουλάχιστον έξι νεκροί, 432 τραυματίες και δύο αγνοούμενοι από θανατηφόρο ανεμοστρόβιλο στην πολιτεία Παρανά - Δείτε βίντεο

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Με προβλήματα στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Παρατείνεται για έξι μήνες η προφυλάκισή του για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άρωμα αρχαιοκαπηλίας» στο μακελειό; Το νέο σενάριο για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Η θαρραλέα 11χρονη που στάθηκε μπροστά στον Πούτιν για τραυματισμένο θείο της στον πόλεμο της Ουκρανίας

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – ΑΕΛ 3-0: Εύκολα οι Αγρινιώτες, προβληματίζουν οι Λαρισαίοι

18:56ΚΟΣΜΟΣ

«Ζούμε σε συνεχή φόβο»: Τρομοκρατημένοι οι πολίτες του Μπέρμινχαμ - Τρία «τυφλά» μαχαιρώματα τον τελευταίο μήνα

18:52ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο απίθανος winner του Τζόκοβιτς που ξεσήκωσε το Telekom Center Athens

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear, Κουέντιν Γουίλσον

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Πανιώνιος

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επιβεβαίωσε την απόκτηση του Φαρίντ ο Αταμάν - Τι είπε για τον Μπάσι

18:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στο Ρέθυμνο η 159η επέτειος του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Ποτάμια» λάσπης στο Αγρίνιο – Προβλήματα σε δρόμους, πλημμύρισαν χωράφια

18:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy 2026: Ο Kendrick Lamar και η Lady Gaga στην κορυφή των υποψηφιοτήτων - Δείτε την λίστα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αεροπορικές επιδείξεις που κόβουν την ανάσα στην 110 Πτέρυγα Μάχης

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη για την «ψυχή και το μέλλον» της Γάζας: Από τον «Φοίνικα» στη «Ριβιέρα», όλα τα σχέδια ανοικοδόμησης

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στον Κηφισό

17:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως τη Δευτέρα - Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Παναθηναϊκός AKTOR 72-89: Αντίδραση Ναν και επιστροφή στις νίκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άρωμα αρχαιοκαπηλίας» στο μακελειό; Το νέο σενάριο για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Η θαρραλέα 11χρονη που στάθηκε μπροστά στον Πούτιν για τραυματισμένο θείο της στον πόλεμο της Ουκρανίας

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear, Κουέντιν Γουίλσον

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Απανθρακωμένο πτώμα σε ΙΧ στη Βοιωτία: Πιθανή σύνδεση με τη δολοφονία Γιάννη Λάλα ερευνούν οι Αρχές

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου θύματος – Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων του μακελειού

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Μόρνου στερεύει, το Κάλλιο επιστρέφει στην επιφάνεια - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Ποτάμια» λάσπης στο Αγρίνιο – Προβλήματα σε δρόμους, πλημμύρισαν χωράφια

21:25LIFESTYLE

Τα δίδυμα του Νότη Σφακιανάκη: Η ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά των κρυπτονομισμάτων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καινοτόμο αγορά των 4 τρισ. δολαρίων και tips από ειδικούς

17:32ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισέβαλε σε χωριό στη Νεκρή Ζώνη - Επενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Παρατείνεται για έξι μήνες η προφυλάκισή του για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ