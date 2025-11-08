Συναγερμός στην Πάτρα: Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων
Φωτιά ξέσπασε στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων που βρίσκεται στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.
Στο σημείο σπεύδει μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό.
Πηγή: tempo24.news
