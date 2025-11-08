42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πλήθος κόσμου στους αγώνες των 5 χλμ – Δείτε φωτογραφίες

Δυναμικό παρών έδωσαν χιλιάδες δρομείς στις εκδηλώσεις για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας στους δύο πρώτους αγώνες των πέντε χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου.

Ο πρώτος αγώνας ξεκίνησε στις 17:00 στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος του Μέγαρου Μποδοσάκη, με τον τερματισμό να γίνεται στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ενώ ο δεύτερος (Universities Night Run), με την ίδια αφετηρία και τερματισμό, ξεκίνησε λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις 19:30.

Η διαδρομή των δύο αγώνων που άνοιξαν το πρόγραμμα του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

Εκκίνηση Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας – διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Δείτε παρακάτω εντυπωσιακές εικόνες από τους δύο πρώτους αγώνες του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

