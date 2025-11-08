42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πλήθος κόσμου στους αγώνες των 5 χλμ – Δείτε φωτογραφίες
Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Δυναμικό παρών έδωσαν χιλιάδες δρομείς στις εκδηλώσεις για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας στους δύο πρώτους αγώνες των πέντε χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου.
Ο πρώτος αγώνας ξεκίνησε στις 17:00 στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος του Μέγαρου Μποδοσάκη, με τον τερματισμό να γίνεται στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ενώ ο δεύτερος (Universities Night Run), με την ίδια αφετηρία και τερματισμό, ξεκίνησε λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις 19:30.
Η διαδρομή των δύο αγώνων που άνοιξαν το πρόγραμμα του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου
Εκκίνηση Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας – διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.
Δείτε παρακάτω εντυπωσιακές εικόνες από τους δύο πρώτους αγώνες του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου