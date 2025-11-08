Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στον Κηφισό

Δείτε live την κίνηση στους δόμους - Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στον Κηφισό

Η εκκίνηση του αγώνα των 5χλμ.

INTIME
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω των αγώνων δρόμου 5 χλμ. με τους οποίους ξεκινούν οι αγωνιστικές εκδηλώσεις ενόψει του αυριανού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους ανοιχτούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στον Κηφισό.

Δείτε Live την κίνηση στους δρόμους

kinisi.jpg

Ο πρώτος αγώνας ξεκίνησε στις 17:00 στην Αμαλίας στο ύψος του Μέγαρου Μποδοσάκη και τερματίζει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ο δεύτερος αγώνας (5χλμ. Universities Nigth Run) με την ίδια αφετηρία και τον ίδιο τερματισμό, ξεκινά στις 19:30.

H διαδρομή και των δύο αγώνων είναι η εξής:

Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας – διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Όπως ανακοίνωσε η τροχαία κλειστοί θα είναι μέχρι τις 21:00:

  • Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.
  • Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.
  • Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  • Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ισχύει και για τη Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Παράλληλα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 18:30 της Κυριακής στους εξής δρόμους:

  • Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.
  • Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.
  • Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.
  • Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.
  • Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.
  • Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.
  • Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.
  • Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.
  • Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.
  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.
  • Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο 2 ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.
  • Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.
  • Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.
  • Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  • Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

  • Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:
    Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη κ.λπ.
  • Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο πόλεως Αθηνών:
    Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.
  • Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Νότια Προάστια:
    Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος κ.λπ. ή
    Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης κ.λπ.
  • Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):
    Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λ. Καραμανλή – Λ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λ. Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:
  • Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:
    Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού – Κλεισθένους κ.λπ.
  • Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:
    Δεξιά Λ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν τον Κόμβο Σταυρού) – δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.
  • Προς Νότια Προάστια:
    Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λ. Λαυρίου – δεξιά Λ. Κορωπίου/Βάρης κ.λπ.
  • Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:
    Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.
  • Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:
    Μέσω Λ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy 2026: Ο Kendrick Lamar και η Lady Gaga στην κορυφή των υποψηφιοτήτων - Δείτε την λίστα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αεροπορικές επιδείξεις που κόβουν την ανάσα στην 110 Πτέρυγα Μάχης

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη για την «ψυχή και το μέλλον» της Γάζας: Από τον «Φοίνικα» στη «Ριβιέρα», όλα τα σχέδια ανοικοδόμησης

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στον Κηφισό

17:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως τη Δευτέρα - Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Παναθηναϊκός AKTOR 72-89: Αντίδραση Ναν και επιστροφή στις νίκες

17:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη ο μεγάλος τελικός

17:32ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισέβαλε σε χωριό στη Νεκρή Ζώνη - Επενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου θύματος – Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων του μακελειού

17:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Αποθέωση για Τζόκοβιτς, χειροκροτήθηκε ο Μουζέτι (video)

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν έδωσε εντολή για πυρηνική δοκιμή

16:58ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να βοηθήσουν την ανθρώπινη καρδιά να θεραπεύει τον εαυτό της

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι λύνουν το μυστήριο 700 ετών του δολοφονημένου Ούγγρου δούκα

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, ο ελληνικός στόλος αποβιβάζεται στη Μυτιλήνη και ξεκινούν μάχες για την απελευθέρωση

16:42ΕΘΝΙΚΑ

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας (εικόνες)

16:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρομερό δυστύχημα στη Τάμπα: Η καταδίωξη κατέληξε σε μπαρ - 4 νεκροί και 11 τραυματίες

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Μόρνου στερεύει, το Κάλλιο επιστρέφει στην επιφάνεια - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά των κρυπτονομισμάτων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καινοτόμο αγορά των 4 τρισ. δολαρίων και tips από ειδικούς

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τρεις γυναίκες κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:59LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στον Κηφισό

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

17:32ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισέβαλε σε χωριό στη Νεκρή Ζώνη - Επενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου θύματος – Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων του μακελειού

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Απανθρακωμένο πτώμα σε ΙΧ στη Βοιωτία: Πιθανή σύνδεση με τη δολοφονία Γιάννη Λάλα ερευνούν οι Αρχές

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη για την «ψυχή και το μέλλον» της Γάζας: Από τον «Φοίνικα» στη «Ριβιέρα», όλα τα σχέδια ανοικοδόμησης

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνονται οι φόβοι για μαζικό τάφο 800 μωρών στο «ίδρυμα του τρόμου» - Οι ανασκαφές βγάζουν διαρκώς λείψανα

12:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ