Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου
Οι 60 διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ Γαύδου
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα επιχείρηση διάσωσης 60 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Οι 60 διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και φιλοξενούνται προσωρινά υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
