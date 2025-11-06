Κρήτη: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες τα ξημερώματα στην Ιεράπετρα
Οι αρχές ενημερώθηκαν από ιδιώτη και έσπευσαν άμεσα στην περιοχή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Ανατολική Κρήτη. Πρόκειται για 58 άτομα που αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα στην παραλία Λιμνάκι, στην περιοχή Στόμιο Ιεράπετρας.
Οι αρχές ενημερώθηκαν από ιδιώτη και έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ αυτή την ώρα προωθείται η διαδικασία καταγραφής τους. Αμέσως μετά θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:26 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Μία μοναδική Porsche Boxster με θέσεις για τρεις
12:26 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»
06:32 ∙ LIFESTYLE