Χειροπέδες σε 37χρονο για διακίνηση μεταναστών με «βιτρίνα» πάρτι σε πολυτελή σκάφη

Εγκέφαλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία συνελήφθη από το Λιμενικό, ύστερα από έρευνα της ΕΥΠ. Πρόκειται για έναν 37χρονο Σύρο με σουηδικό διαβατήριο, ο οποίος χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα τη διοργάνωση πολυτελών κοκτέιλ πάρτι σε σκάφη για να μεταφέρει μετανάστες στα νησιά των Κυκλάδων.

Ο άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές, φέρεται να μετέφερε μετανάστες από τις τουρκικές ακτές σε Μύκονο και Σαντορίνη, με «ταρίφα» που κυμαινόταν από 8.000 έως 10.000 ευρώ ανά άτομο.

Για να αποφεύγει τις υποψίες, οι μετανάστες κρύβονταν στις καμπίνες των πολυτελών σκαφών, ενώ στο κατάστρωμα διεξάγονταν εικονικά πάρτι με τη συμμετοχή αμειβόμενων γυναικών. Οι αρχές αναφέρουν ότι ο 37χρονος διέμενε σε πολυτελή βίλα στα νότια προάστια της Αθήνας και απολάμβανε έντονη νυχτερινή και πολυτελή ζωή, οδηγώντας ακριβά αυτοκίνητα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Την 01/11/2025 στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό υπήκοο Συρίας με σουηδικό διαβατήριο για τον οποίο είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και αναζητούταν. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατ΄ οίκον έρευνα από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, όπου κατασχέθηκαν μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Ο ανωτέρω αλλοδαπός εμπλέκεται στην οργάνωση παράνομων μεταφορών μεταναστών από τις τουρκικές ακτές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ακολούθως στην μεταφορά αυτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας μάλιστα αρχηγικό μέλος του εν λόγω κυκλώματος. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών/ Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών, όπου κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε κατόπιν επιστάμενων ερευνών, υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε στενή συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). Η Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. σε συνεργασία με την Ε.Υ.Π. και την Λιμενική Αρχή Πειραιά, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή και έτερων ατόμων στην εν λόγω υπόθεση, όπως επίσης και την συνεργασία με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

