Κάλυμνος: Διάσωση 85 μεταναστών στην περιοχή Χαλή - 4.000 ευρώ το «εισητήριο» για Ελλάδα

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (30/10), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καλύμνου για την ύπαρξη προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή Χαλή της Καλύμνου.

Άμεσα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν και περισυνέλεξαν συνολικά 85 αλλοδαπούς (30 άνδρες, 25 γυναίκες και 30 ανήλικοι).

Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλύμνου, ενώ πέντε από τους αυτούς μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου. Κατά δήλωσή τους, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες την 30.10.2025 από την περιοχή “DIDIM” της Τουρκίας, ενώ ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους και οι 2 συνεργοί του, αφού τους αποβίβασαν, απέπλευσαν με προορισμό τις τουρκικές ακτές.

Οι αλλοδαποί κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ έκαστος για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

