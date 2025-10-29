Κρήτη: Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές - Πάνω από 170 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη καθώς συνεχώς διάφορα σκάφη φτάνουν στο νησί μεταφέροντας δεκάδες μετανάστες.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως μόνο χθες έφτασαν στο νησί 171 μετανάστες.

Αναλυτικά τα καραβάνια με τους μετανάστες:

Πρώτο καραβάνι: Το βράδυ της Δευτέρας λέμβος με δεκάδες άτομα εξέπεμψε SOS στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικού Κρητικού πελάγους. Αμέσως για το σημείο απέπλευσε ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού το οποίο εντόπισε τη λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και περισυνέλεξε 57 άτομα (56 άνδρες και 1 γυναίκα). Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Δεύτερο καραβάνι: Χθες στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Ηρακλείου, εντόπισαν στην παραλία των Καλών Λιμένων Δήμου Φαιστού 60 άτομα (40 άνδρες, 6 γυναίκες και 14 ανήλικους), οι οποίοι είχαν προηγουμένως αποβιβαστεί από λέμβο στην περιοχή. Στη συνέχεια οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ως ο διακινητές αναγνωρίστηκαν δύο Αιγύπτιοι 19 και 27 ετών. Όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους οι μετανάστες ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα 100.000 έως 180.000 γκινέ Αιγύπτου. Η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών καταστράφηκε.

Τρίτο καραβάνι: Χθες το απόγευμα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων από στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου της Γαύδου για τον εντοπισμό 54 ατόμων (48 άντρες και 6 γυναίκες) στην παραλία Τρυπητής της Γαύδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα και στη συνέχεια σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Με πληροφορίες από cretapost.gr

