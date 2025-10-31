Νέα «καραβιά» μεταναστών στην Κρήτη: 49 άτομα διασώθηκαν ανατολικά της Γαύδου

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με νέα διάσωση να σημειώνεται στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου την Παρασκευή (31/10).

Ειδικότερα, μια λέμβος στην οποία επέβαιναν 49 άτομα εντοπίστηκε από σκάφος της δύναμης Frontex, περίπου 10 ναυτικά μίλια ανατολικά της Γαύδου.

Η επιχείρηση διάσωσης, η τρίτη μέσα σε λίγες ώρες, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλές καιρικές συνθήκες υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι μετανάστες μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα και στη συνέχεια θα προωθηθούν στην Αγιά σύμφωνα με τη neakriti.gr, όπως και οι επιβάτες των δύο λέμβων που είχαν εντοπιστεί χθες στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

