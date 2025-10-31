Ηράκλειο: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά της κατάληψης του «Ευαγγελισμού» - Πέντε προσαγωγές
Η επιδρομή της Αστυνομίας έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη στην πόλη
Αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στην κατάληψη του «Ευαγγελισμού» τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10), λίγες ημέρες μετά την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο.
Μέσα στο κτίριο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν κάποια άτομα, τα οποία και προσήχθησαν. H επιχείρηση των αστυνομικών διεξήχθη μετά στις 4 τα ξημερώματα, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για προσαγωγή 5-6 ατόμων, αναφέρει η neakriti.gr.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο κτίριο και τη γύρω περιοχή.
