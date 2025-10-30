Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει και τον πυροβόλησα», ισχυρίζεται ο 23χρονος

«Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει και για αυτό τον πυροβόλησα», φαίνεται ότι ισχυρίζεται ο 23χρονος για τη δολοφονία του 52χρονου, στο Έλος Κισσάμου, κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου.

Οι σχέσεις των δύο οικογενειών ήταν προβληματικές τα τελευταία χρόνια, ενώ, είχαν υπάρξει κι άλλα επεισόδια μεταξύ θύτη και θύματος στο παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

Την 28η Οκτωβρίου, ο εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του 23χρονου διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε τρία τραύματα από σφαίρες, ενώ, το ένα ήταν στην καρδιά.

Ο 23χρονος όπως έγινε γνωστό, παρουσιάστηκε 19 ώρες αργότερα στις αστυνομικές Αρχές και στην προανακριτική του κατάθεση φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του.

«Είχα πάει στη γιορτή για να βοηθήσω εκείνους που έψηναν τα σουβλάκια. Δεν τον είχα δει καθόλου. Κάποια στιγμή πέρασε από μπροστά μου, με είδε και με έβρισε. Του απάντησα σε ανάλογο ύφος και τότε, έκανε μία κίνηση με το δεξί χέρι του, βάζοντάς το πίσω από την πλάτη του. Νόμιζα πως πήγε να βγάλει πιστόλι από την μέση και να με πυροβολήσει. Τότε, έβγαλα εγώ το δικό μου, το οποίο είχα μαζί μου για να ρίξω καμιά μπαλωθιά και τον πυροβόλησα. Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει», φέρεται να ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

«Είχε χτυπήσει και τον αδελφό μου πριν από 2 χρόνια»

Την Παρασκευή, είχε προγραμματιστεί να δικαστεί ο 52χρονος για ένα περιστατικό εις βάρος του αδελφού του 23χρονου δράστη, καθώς φέρεται πριν από 2 χρόνια να τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι με ένα μπουκάλι.

«Είχαμε προηγούμενα εδώ και χρόνια. Η οικογένειά μου δεν ήθελε να έχει καμία επαφή μαζί του. Πάντοτε μου μιλούσε άσχημα και με υποτιμούσε. Μία φορά, πήγε μάλιστα να με χτυπήσει με το αυτοκίνητό του, όταν με είδε να οδηγώ τη μηχανή μου. Είχε χτυπήσει και τον αδελφό μου πριν από δύο χρόνια και ήταν στα δικαστήρια», φέρεται να είπε ακόμη ο 23χρονος.

Διαβάστε επίσης