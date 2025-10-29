Κρήτη: Χειροπέδες σε δύο Αιγύπτιους για την «καραβιά» μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται δύο υπήκοοι Αιγύπτου, ηλικίας 19 και 27 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου ως οι διακινητές ομάδας 60 μεταναστών που αποβιβάστηκαν το πρωί της Τρίτης 28η Οκτωβρίου στην παραλία των Καλών Λιμένων, στον Δήμο Φαιστού.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβίαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 («Παράνομη είσοδος στη χώρα»), του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 («Διευκόλυνση παράνομης εισόδου»), σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Ποινικού Κώδικα («Συναυτουργία»), καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο ζωής σύμφωνα με το άρθρο 306 Π.Κ..

Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, μετά τον εντοπισμό 60 μεταναστών (40 άνδρες, 6 γυναίκες και 14 ανήλικοι) στην ακτή, σύμφωνα με τη neakriti.gr.

Οι αλλοδαποί είχαν αποβιβαστεί λίγο νωρίτερα από πλαστική λέμβο, η οποία σύμφωνα με τις αρχές καταστράφηκε κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το ταξίδι.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, υπό τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Λιμενικού και αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και να γίνει η καταγραφή τους.

Όπως προέκυψε από τις καταθέσεις, η ομάδα είχε ξεκινήσει από τις ακτές του Τομπρούκ στη Λιβύη τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Οκτωβρίου, πληρώνοντας στους διακινητές ποσά από 100.000 έως 180.000 γκινέ Αιγύπτου (περίπου 1.900 έως 3.500 ευρώ) για τη μεταφορά τους προς την Ελλάδα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

