Κρήτη: Ξεκινούν τα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι – «Κόβουν στα δύο» τον ΒΟΑΚ

Τα μπλόκα πρόκειται να απλωθούν και στους τέσσερις νομούς του νησιού

Newsbomb

Κρήτη: Ξεκινούν τα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι – «Κόβουν στα δύο» τον ΒΟΑΚ
Αρχείου - Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον «χορό» των κινητοποιήσεων ανοίγουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης την Τετάρτη (29/10), οι οποίες σύμφωνα με τους ίδιους θα έχουν διάρκεια, ενώ τα μπλόκα πρόκειται να απλωθούν και στους τέσσερις νομούς του νησιού.

Σκοπός των κινητοποιήσεων είναι να δοθεί ένα δυναμικό μήνυμα προς την κυβέρνηση και τους αρμόδιους που διαχειρίζονται το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του πρωτογενούς τομέα, σημειώνει η neakriti.gr.

Οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Η ακρίβεια, το “πάγωμα” των αγροτικών ενισχύσεων και οι συνεχόμενες ζωονόσοι, που έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα το ζωικό κεφάλαιο, θεωρούνται τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, που κυριολεκτικά παλεύει μόνος υπό αντίξοες συνθήκες, έπειτα από τις μεγάλες ανατροπές που προκάλεσε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσον αφορά στα μπλόκα, οι κτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Λασίθι και τα Ανώγεια σήμερα Τετάρτη, θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι στο Ηράκλειο, στο ύψος του ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ, προχωρώντας σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου και επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιήσουν και οι κτηνοτρόφοι από τις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου, με μπλόκο διαρκείας πάνω στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Τσικαλαριών.

Οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να κλείσουν τον δρόμο γύρω στις 1 το μεσημέρι και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ, από και προς τον κόμβο Μουρνιών και από και προς τον κόμβο Σούδας, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στη γενική συνέλευση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, στο Εργατικό Κέντρο της πόλης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελικόπτερο διάσωσης συνετρίβη εν μέσω ασυνήθιστης χιονόπτωσης που «έκλεισε« το Έβερεστ

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Σίντνεϊ Σουίνι: Θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ; Ο Τζεφ Μπέζος κάνει τα πάντα για να την πείσει

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Στις κάλπες οι πολίτες - Οι τρίτες εκλογές μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί η GM είναι χρόνια πίσω από την Ευρώπη και την Κίνα;

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας «Μελίσσα»: Κατέρριψε το ρεκόρ ριπής ανέμου - Ταχύτητα άνω των 400 χιλιομέτρων την ώρα

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η παρέλαση έστειλε την ΕΡΤ3 στα ουράνια – Χαμηλά ποσοστά για τα πρωινάδικα

10:30LIFESTYLE

Η «μικρή όμορφη δίδυμη» της Ταλούλα - Σπάνια φωτογραφία της 11χρονης κόρης του Μπρους Γουίλις

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Επανάσταση» στις αερομεταφορές: Επιτυχυμένη η πρώτη δοκιμαστική πτήση αθόρυβου επιβατηγού σκάφους της NASA

10:21LIFESTYLE

Catherine Zeta Jones: Η κόρη της αποκάλυψε τον λόγο που λατρεύει να «κλέβει» ρούχα από τη ντουλάπα της

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Tραμπ απέκτησε χρυσό...στέμμα - Η Νότια Κορέα του απένειμε την ύψιστη τιμή της χώρας

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Στο Κατάκολο το «Crown Iris» με τουρίστες από το Ισραήλ - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασθενής με κορωνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Μέσω τηλεδιάσκεψης το υπουργικό συμβούλιο, με μάσκα το απόγευμα στο υπουργείο Άμυνας

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Στέργιος Μπίλας στηρίζει το Empower Forward – Women in Sports

09:57ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει αν δεν πίνετε νερό - Πόσα ποτήρια την ημέρα χρειάζεστε

09:48LIFESTYLE

Άκης Σακελλαρίου: Συγκλονίζει για την άγνωστη περιπέτεια με την υγεία του - «Έμεινα στην εντατική δέκα ημέρες» - Βίντεο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Alfa Romeo Giulia και Stelvio παίρνουν παράταση ζωής

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Κρήτη: Ξεκινούν τα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι – «Κόβουν στα δύο» τον ΒΟΑΚ

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Έρευνες για τα αίτια της συντριβής αεροσκάφους με 11 νεκρούς - Πήγαιναν για σαφάρι

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση στον Προαστιακό - 15χρονος επιβάτης κατέρρευσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

06:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Αιματηρή επιδρομή με τουλάχιστον 64 νεκρούς κατά καρτέλ στις φαβέλες του Ρίο - Εγκληματική οργάνωση έριξε βόμβες από drones - Βίντεο

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

09:25ΚΟΣΜΟΣ

«Μελίσσα»: Μετά τη Τζαμάικα, έφθασε στην Κούβα ο «τυφώνας του αιώνα» - Τουλάχιστον 7 νεκροί και τεράστιες ζημιές

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασθενής με κορωνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Μέσω τηλεδιάσκεψης το υπουργικό συμβούλιο, με μάσκα το απόγευμα στο υπουργείο Άμυνας

06:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τρεις τραγουδίστριες θα απασχολήσουν στον εθνικό τελικό

05:32ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Τζαμάικα από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα» – Σε κατάσταση καταστροφής το νησί

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι «μπίζνες» της «Οσίας Αικατερίνης της Θεσσαλονίκης»: Πώς ξεγελούσε τα θύματά της - Είχε μέχρι και «12 Αποστόλους»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής χιονόπτωση στην Ισλανδία: «Έσπασε» ιστορικό ρεκόρ στο Ρέικιαβικ - Δείτε βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση στον Προαστιακό - 15χρονος επιβάτης κατέρρευσε

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

07:21ΚΟΣΜΟΣ

«Αντι – παρέλαση» των Τούρκων ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου με το νέο άρμα μάχης ALTAY

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:49ΚΟΣΜΟΣ

«Επιθετική» μαϊμού μολυσμένη με covid και σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες κυκλοφορεί ελεύθερη στο Μισισιπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ