Κρήτη: Ασυνείδητος οδηγός έπεφτε σκόπιμα σε προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (28/10) στον ΒΟΑΚ. Το συμβάν έλαβε χώρα στο τμήμα μεταξύ Πρασσά και Γουβών, στο Ηράκλειο. Οδηγός ενός παλιού μαύρου Chevrolet προκάλεσε σκόπιμα διαδοχικές συγκρούσεις, με την επίθεση στον ΒΟΑΚ να προκαλεί πανικό και φόβο στους εμπλεκόμενους.

Μαρτυρίες ατόμων που ενεπλάκησαν στο συμβάν αναφέρουν ότι το ΙΧ προσέκρουε με δύναμη στο πίσω μέρος των οχημάτων τους. Κάποια αυτοκίνητα εκτράπηκαν της πορείας τους και προσέκρουσαν σε προστατευτικά κιγκλιδώματα ή στα μεσαία διαχωριστικά στηθαία του δρόμου.

Συνολικά οκτώ οχήματα δέχτηκαν επίθεση εν κινήσει, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ. Μεταξύ αυτών ήταν και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που μετέφεραν τουρίστες.

Μία σύλληψη

Αυτόπτης μάρτυρας που κινείτο στον ΒΟΑΚ, περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης και ανέφερε τρομαγμένος ότι «ήθελε να μας σκοτώσει», όπως μεταδίδει το daynight.gr.

Μετά την πρώτη πρόσκρουση, το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στο μεσαίο διαχωριστικό. Στη συνέχεια, επανήλθε στον δρόμο κανονικά. Ο οδηγός του Chevrolet προσέκρουσε ξανά. Το όχημα έφυγε δεξιά και κατέληξε σε χαντάκι. Ο μάρτυρας είπε ότι ήταν το έβδομο αυτοκίνητο που δέχθηκε την επίθεση οχήματος στον ΒΟΑΚ. Ακόμη, τόνισε πως η πρόσκρουση από πίσω βοήθησε στην απορρόφηση της ενέργειας, αποτρέποντας ενδεχομένως τραγικές συνέπειες.

Ο οδηγός του Chevrolet συνελήφθη και ταυτοποιήθηκε ως άνδρας αλβανικής καταγωγής, 32 ετών. Λίγο αργότερα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ΙΧ στον ΒΟΑΚ, καθώς είχε σκάσει ένα λάστιχο. Συνέχισε πεζός στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι και τον συνέλαβαν.